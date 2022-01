Este es el Equipo del Año en FIFA 22: EA Sports desvela su once de gala

Fiel a su cita, EA Sports ha desvelado como cada año la lista de mejores jugadores de FIFA en su entrega actual, dando así forma al denominado Team of the Year. El TOTY 22 ha dejado numerosas sorpresas, otras no han pillado a los usuarios desprevenidos, pero no cabe duda que la elección de la compañía ha dejado todo tipo de comentarios por parte de la comunidad.

Tal y como ha mostrado EA Sports en sus redes sociales, el TOTY de FIFA 22 queda formado por la siguiente lista de jugadores:

Portería

Gianluigi Donnarumma: 96 (París Saint-Germain)

Defensa

João Cancelo: 94 (Manchester City)

Rúben Días: 97 (Manchester City)

Marquinhos: 95 (París Saint-Germain)

Achraf Hakimi: 93 (París Saint-Germain)

Centro

N'golo Kanté: 96 (Chelsea)

Jorginho: 97 (Chelsea)

Kevin De Bruyne: 96 (Manchester City)

Ataque

Lionel Messi: 98 (París Saint-Germain)

Robert Lewandowski: 98 (Bayern Munich)

Kylian Mbappé: 97 (París Saint-Germain)

La presencia de nombres como Messi, Mbappé, Lewandowski o De Bruyne no sorprende en absoluto, si en cambio otros en especial en la portería. Tras una extensa decisión en la que han participado un total de 80 jugadores durante los últimos 12 meses, los usuarios del videojuego han podido votar a su once ideal de acuerdo a su rendimiento y valoraciones.

FIFA 22 aterrizaba el pasado año con la premisa de cumplir muchas de las expectativas de los jugadores habituales y todos aquellos que llegaban por primera vez o después de un tiempo al título. Las novedades fueron cuantiosas, dando cabida a todos los jugadores con mejores recompensas y torneos constantes.