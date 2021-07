Si este tráiler del nuevo Zelda HD para Nintendo Switch no te convence, ya nada lo hará

A falta de la secuela de Breath of the Wild, que Nintendo ya ha anunciado que llegará en 2022, este año no nos vamos a quedar sin nuestra ración de Zelda, justo cuando la saga cumple 25 años. Dentro de muy poco, exactamente el 16 de julio, llega a Nintendo Switch la remasterización de una de las mejores entregas de la saga, lanzada originalmente en Wii.

Hablamos de The Legend of Zelda: Skyward Sword, que vuelve con notables mejoras para que los jugadores vuelvan a vivir la historia de la Espada Maestra de Link en una de las entregas más innovadoras de la saga. Para intentar convencer a los que todavía se lo están pensando, Nintendo acaba de lanzar un vídeo haciendo un repaso a todas las novedades de esta versión.

Recordemos que hace casi 10 años del lanzamiento de Skyward Sword en Wii, consola que todavía no permitía jugar en alta resolución y que el juego original era exclusivo de los controles por movimiento del sistema. Para esta versión de Nintendo Switch, lo mínimo era darle vida a esas texturas y aprovechar la resolución de la que es capaz la actual consola de Nintendo, lo que lógicamente se ha cumplido. Además, la fluidez se ha mejorado y podemos jugar a 60 imágenes por segundo.

Más comodidad y libertad para decidir cómo jugamos, las principales novedades de Skyward Sword HD

Sin embargo, no todo queda ahí; para la ocasión, Nintendo ha incluido algunas novedades que mejoran notablemente la comodidad al disfrutar de la aventura de Skyward Sword. Hablamos de por ejemplo poder acelerar los diálogos con los personajes, guardar automáticamente, directamente pasar los vídeos cinemáticos, además de poder recibir ayuda y consejos si no sabemos cuál es el siguiente paso.

A todo esto hay que sumarle la posibilidad de jugar tanto con controles de movimiento (como en Wii) como con botones tradicionales, algo imprescindible para joder disfrutar de este The Legend of Zelda Skyward Sword HD en una Nintendo Switch Lite, que no cuenta con Joy Cons.