Estos son los videojuegos más largos y sin online con los que amortizar tu dinero

A la hora de comprar un videojuego solemos tener varios elementos en cuenta, entre ellos la duración. Muchos jugadores lo que buscan son grandes cantidades de contenido por encima de todo, si puede ser posible, en solitario. Si tú eres uno de ellos, aquí tienes algunas propuestas infalibles

Persona 5 Royal es uno de los JRPG más destacados de 2020, pero también uno de esos para los que necesitarás dos vidas si quieres completarlo al 100%. La versión más completa de la obra maestra de Atlus aporta nuevo contenido, pero ya de por sí su campaña principal está estimada en más de 100 horas de duración.

En un top sobre los juegos más largos disponibles en la actualidad no puedefaltar Skyrim. El veterano título de Bethesda sigue estandoen lo más alto si hablamos de duración. Terminar Skyrim con misiones secundarias, expansiones e historia principal es una ardua tarea que puede suponer más de 200 horas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de esos juegos que engañan. Su campaña tiene una duración que ronda las 50 horas, nada mal tratándose de un sandbox. No obstante, si la aventura consigue atraparte puede sorprenderte que la partida se alargue más allá de 150 horas. Hay demasiado que hacer en Hyrule aun después de derrotar a Ganondorf.

No podía faltar en la lista un juego de Rockstar. Es cierto que Red Dead Redemption 2 cuenta con modo online, pero consideramos que su vertiente para un jugador es lo suficientemente sólida para darte más de 160 horas de juego. La campaña principal es larga como pocas, a lo que además se suma el gran número de tareas a realizar repartidas por su amplio mapa.