Estos son los mejores discos de la historia, según Rubius

ElRubius no suele ser muy activo en Twitter, pero cuando lo hace revoluciona la red social, creando en muchos casos debate. Hace unos días, el streamer publicaba en su cuenta de la red social los que he él consideraba los mejores discos de la historia.

Según ElRubius, 'Trench' de Twenty One Pilot, 'The Eminem Show' de Eminem, 'Meteora' de Linkin Park y 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' de Kanye West eran los cuatro mejores álbumes de música de la historia. El tweet trajo cola, y miles de usuarios se sumaron a dar su opinión, entre ellos por supuesto otros streamers.

Los que hayan seguido la trayectoria de ElRubius sabrán de su gran afición por el rap, por lo que no sorprende la presencia de discos como el de Eminem o Kanye West. De la misma forma, Linkin Park siempre ha sido uno de los álbumes favoritos de ElRubius, algo de lo que ha dejado constancia en sus directos.

Como ya estaréis imaginando, algunos de los comentarios expuestos en el tweet de ElRubius dejan opiniones serias pero otras también apostando por el humor. Desde los Backstreet Boys pasando por aquel legendario recopilatorio veraniego de principios del 2000, El Caribe Mix. ¿Quién no se acuerda de él?