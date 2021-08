Los exclusivos de PlayStation no llegarán al mismo tiempo a PC: las consolas, la prioridad

Si alguien pensaba que grandes exclusivos de PlayStation 5 como Horizon II: Forbidden West o el nuevo God of War iban a lanzarse simultáneamente en consola y PC, estaba muy equivocado. Aunque Sony ha probado el mercado lanzando algunos de sus juegos exclusivos como Days Gone o el primer Horizon en PC pasado un tiempo,

Parece que sus planes no pasan por seguir el modelo de Xbox, que desde hace algún tiempo lanza al mismo tiempo sus exclusivos en consola y en PC simultáneamente. Según el máximo responsable de PlayStation Studios, Hermen Hulst, en una entrevista a Game Informer, la compañía está comprometida con lanzar sus exclusivos en PC siempre después de un periodo de exclusividad en consolas PlayStation.

“Normalmente, han pasado dos años entre el lanzamiento en nuestra plataforma y en PC. Pero puedes confiar en que seguiremos creando exclusivas para PlayStation que definan la plataforma; es parte de la razón por la que existimos. Es muy importante para nosotros exprimir el máximo de la plataforma, crear escaparates para ella y dejar ver al público realmente cómo esas características contribuyen a la experiencia global”.

La compra de Nixxes Software, especialistas en ports, sugiere que PlayStation seguirá llevando sus exclusivos a PC

Pese a que la experiencia de consola sea lo que siga definiendo el ecosistema PlayStation, no hay signos de que Sony no continúe lanzando algunos de sus grandes exclusivos en PC, un mercado que ayuda significativamente a sumar ventas y pagar desarrollos costosos. La compañía ya probó fortuna con Days Gone, Detroit Become Human, Death Stranding o Horizon Zero Dawn, y movimientos como la adquisición del estudio Nixxes Software, especialistas en ports de videojuegos, indican que seguirán este camino.