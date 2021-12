La falta de stock de Xbox Series X es tan grande que afecta a los eSports en un torneo de Halo Infinite

Hacerse en la actualidad con una consola de nueva generación trae consigo una amplia serie de problemas. No por el hecho de que los jugadores no quieran hacerse con estas, sino precisamente porque son tantos los jugadores que quieren hacerse con una y tanto el problema con el stock que no se llega a cubrir los huecos necesarios. Esto mismo sucede con Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft.

Si bien puede parecer que este problema únicamente va a afectar a los usuarios, la realidad es muy diferente. De hecho, la última historia viene relacionada con los eSports, donde un reciente torneo de Halo Infinite se ha visto obligado a improvisar debido a que no tenían consolas para los jugadores. ¿Cuál fue la solución? Tener que entregarles kits de desarrollo de Xbox Series X.

Microsoft no ha tenido oportunidad de poder ofrecerles a los jugadores una consola de nueva generación. Por ello, se han visto obligados a tener que tirar de kits de desarrollo con intención de poder celebrar el primer torneo de las Champions Series de Halo Infinite. ¿Cómo se dio a conocer esta decisión? Mediante Tahir Hasandjekic, líder de la división de Halo eSports.

Para alertar de la situación indicaba a los jugadores que jugarían en kits de desarrollo. Eso sí, afirmaba que no se notan casi diferencias, a pesar de que sí visualmente hay algún pequeño cambio. Todo debido, como bien indicaba en su mensaje en redes, a la falta de stock de la consola. Y por suerte esta falta de stock no impedía que los jugadores pudiesen seguir celebrando el torneo al igual que los espectadores pudiesen disfrutar de una reñida competición.