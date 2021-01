Far Cry 6: Una filtración muestra su posible fecha de lanzamiento

A pesar de que Ubisoft había conseguido mantener el secreto durante mucho tiempo, finalmente Far Cry 6 veía su existencia filtrada poco antes del momento en el que la compañía pretendía compartir su anuncio. De hecho, ya se conocía tanto la imagen principal como incluso algunos de los tráilers. Pero eso no evitaba que los fans se emocionasen, sobre todo al ver que su estreno no estaba tan alejado.

Lamentablemente, debido a la actual situación, los planes cambiaron un poco, dando así paso a que la compañía tuviese que indicar que la fecha de lanzamiento debía ser cambiada hasta principios de 2021, sin indicar un momento exacto. Claro que estos planes pronto podrían verse cambiados tras una filtración que parece mostrar la fecha de su lanzamiento.

Far Cry 6 | Ubisoft

Ha sido mediante Proxis donde los fans se han encontrado con una posible fecha de estreno para Far Cry 6. De hecho, en la web se menciona que sería el 30 de abril de este mismo año cuando los jugadores podrían poner sus manos sobre esta propuesta. Claro que, por supuesto, tendremos que esperar a que sea la propia compañía francesa la que confirme esta gran llegada.

Far Cry 6 será uno de los grandes estrenos que verán la luz tanto en la actual generación de consolas como en la próxima y, por supuesto, en PC. Se trata de una espectacular propuesta que nos presentará a un nuevo enemigo dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerse con el control del lugar y un joven del que, por el momento, no hemos visto más que su aspecto.