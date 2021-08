FIFA 22 presenta los cambios de su Modo Carrera con un nuevo tráiler

Son muchos los jugadores que han iniciado una cuenta atrás particular para el estreno de un nuevo FIFA. Y es que la licencia deportiva de EA Sports está siempre muy completa y repleta de buenas experiencias para los jugadores. Sin embargo, aunque la presentación de esta nueva propuesta no ha llegado como muchos esperaban, la compañía no se rinde y quiere demostrar que han buscado darle un enfoque único a su obra.

Esto no solo afecta en lo que a partidos y propuestas relacionadas con licencias se refiere, sino a lo que el Modo Carrera, su modo historia, puede llegar a ofrecer a los jugadores. Por ello, con intención de profundizar un poco más en este tema, la compañía ha compartido un nuevo tráiler cargado de detalles y es que el Modo Carrera ha sido totalmente renovado para dar una propuesta incluso más personal.

Crea tu propio equipo a tu gusto con la Carrera de mánager

Una de las interesantes novedades de la renovación es como los jugadores podrán crear su propio equipo desde la perspectiva de mánager. Esta versión contará con elementos propios de los RPG e incluso características únicas para sacar el máximo provecho a la renovación. De este modo, a la hora de trabajar como mánager, los jugadores podrán crear su club y personalizarlo cosméticamente de distintas formas. Podrás diseñar el escudo, elegir la equipación e incluso modificar el estadio a tu antojo.

¿Quieres modificar el césped o incluso las gradas? Todo esto estará a tu alcance. Pero no solo la estética será nuestro punto de personalización, sino que tal y como ha indicado la compañía, los jugadores también podrán manejar el comportamiento general del club. Es decir, tendrás que elegir bien el presupuesto a utilizar en los traspasos, las expectativas de la junta de accionistas e incluso la dedicación y apuesta en las jóvenes promesas. Aspectos que, hasta ahora, únicamente se mantenían en la realidad.

Más poder de RPG en el renovado FIFA 22

Lo más interesante es que al comenzar, los jugadores sentirán que nada cambia. Después de todo, el jugador tendrá que superar distintos retos en los entrenamientos y partidos. Sin embargo, el sistema de progresión ha sido renovado al completo. Tanto en los partidos como en los entrenamientos, el jugador irá consiguiendo puntos de experiencia que sirven para desbloquear maestrías en un árbol de habilidades que se divide en siete ramas: físico, defensa, regate, pases, tiros, ritmo y porteros.

Además, para darle un aspecto mucho más personal y real, los jugadores también disfrutarán de escenas cinematográficas tras el pitido final. De este modo los jugadores podrán ver como en los vestuarios e incluso en el césped el rendimiento que ha dado el jugador. Todo tipo de propuestas que le dan un aspecto mucho más realista a la propuesta.