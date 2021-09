FIFA 22 tiene sorpresas: Estas son las novedades de su mejorado Pro Clubs

El anuncio de FIFA 22 puede no haber sido el juego con mejor acogida del mundo. Sin embargo, la compañía no pierde la oportunidad de seguir adelante mostrando todo tipo de novedades y disfrutando de la posibilidad de sorprender a los jugadores con increíble contenido y renovadas funciones. Sin embargo, hasta ahora había secretos que no se habían compartido, como es el caso de Pro Clubs.

Por suerte, ya tenemos la posibilidad de conocer un poco más a fondo la propuesta. Al menos así lo indica un nuevo tráiler en el que además nos muestran que se ha facilitado, y por mucho, el poder jugar con amigos. De este modo los jugadores podrán organizar partidas informales con hasta 4 amigos antes de pasar a jugar en partidas rápidas, consiguiendo en todas ellas EXP para Pro.

Lo interesante de esta propuesta es que al jugar los nuevos partidos podrás seleccionar el tipo de estilo de juego que te interesa antes de buscar partida. Eso sí, el anfitrión, en caso de querer más jugadores, podrá elegir rellenar equipo con gente nueva. Lo interesante es que incluso tendremos un set de equipaciones para estos partidos. Y lo mejor es que con cada partido conseguiremos siempre puntos de experiencia.

Parece que los puntos nuevos de Pro Clubs han convencido a la comunidad. Para entrar un poco más en detalle te animamos a echar un vistazo al vídeo donde la compañía relata todas las novedades que incluye e incluso las ventajas en lo que respecta a los distintos niveles. Todo esto de cara al lanzamiento del juego, el cual estará disponible a partir del 1 de octubre en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.