Filtran todos los pagos de Twitch a streamers como Ibai y Rubius, entre otros

Hablar de Twitch es dar paso a una de las plataformas de streaming más famosas. Sin embargo, su popularidad no siempre es buena ya que, en algunas ocasiones, cuando se habla de esta se tiene en mente todas las polémicas que se han vinculado a ella como los vídeos de hot tubs o, incluso, las nuevas decisiones que envuelven al pago a streamers con un sistema pay to win que no ha gustado a los usuarios.

Sin embargo, el mayor problema se ha presentado ahora con una filtración tras un ataque hacker que ha desvelado una gran variedad de información. Una serie de datos que podrían traer graves problemas a la plataforma. ¿Por qué? Porque no solo se ha limitado a sacar el código fuente por completo de la plataforma de streaming, sino porque esta filtración también afecta a los streamers.

Muchos usuarios en Twitter han comenzado a alertar a los usuarios que activen la autenticación de dos pasos para mantener su cuenta segura puesto que se han filtrado contraseñas cifradas. Pero entre todo este mar de información que incluso afecta a los suscriptores se encuentra la información de pago a los streamers.

Una amplia lista con los pagos a los streamers más famosos

A lo largo de una serie de mensajes con capturas se muestran los miles e incluso millones que algunos de los streamers más populares han conseguido meter en su bolsillo a base de trabajar con la famosa plataforma. De hecho, hay listas que únicamente señalan los miles de euros ganados, por ejemplo, por Ibai en el mes de septiembre como la amplia suma de millones ganados desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021.

De esta lista nos encontramos como Ibai, a lo largo de todo este tiempo trabajando con Twitch, llegaría a ganar 2,314,485.53 dólares. No es el único que nos deja de piedra, sino que el streamer Rubius se sitúa en el puesto 35 de los que más han cobrado con 1,764,965.15 dólares a lo largo de estos meses.

En la lista podemos encontrar el nombre de otros grandes streamers como Ninja e incluso la polémica Amouranth, conocida por los directos hot tubs que tanto revuelo causaron en la plataforma. Sin embargo, estaremos atentos a las posibles consecuencias que esta gran filtración de la plataforma pueda traer consigo en este tiempo. Después de todo esta información no solo afecta a los streamers, sino también a los usuarios.