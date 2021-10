Fin de semana de éxitos: Borderlands 3, Halo y muchos más juegos que probar completamente gratis

Ha llegado el momento más esperado por los jugadores, tal y como cuando se producen grandes lanzamientos. Y es que las compañías quieren que disfrutemos al máximo de sus propuestas, sin limitarse a que compremos un juego para poder comprobar si realmente este llama nuestra atención como esperamos. ¿Y qué hacen para ello? Aprovechar el fin de semana para proponernos la oportunidad de disfrutar de juegos completamente gratis.

Como cada fin de semana, las compañías sacan su artillería para poder mostrarnos la llegada de grandes juegos que probar o incluso descargar completamente gratis. Por ello, con intención de que no te pierdas ninguna de estas propuestas, recogemos una completa lista de todos esos juegos tanto para que puedas sumar nuevos éxitos a tu biblioteca como para que disfrutes de los mejores juegos si tienes oportunidad.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse | Aspyr Media

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (Epic Games Store)

Cada semana Epic Games Store nos propone nuevos títulos que poder conseguir totalmente gratis. Esta vez no solo tenemos un juego, sino también un paquete gratuito para Paladins. Así es que, si tienes intención de convertirte en un gran zombie y desatar el caos en la ciudad, esta es la oportunidad perfecta. Eso sí, tienes opción hasta el próximo jueves.

Borderlands 3 | 2K Games

Borderlands 3 (PC, Xbox y PlayStation)

¿Alguna vez has disfrutado de las posibilidades que ofrecen los juegos de Borderlands? Alocadas, grandes dosis de acción y, por supuesto, un humor negro que se mantiene como una característica única dentro del juego. Por ello, si quieres probar la última propuesta lanzada de la licencia, no pierdas la oportunidad puesto que estará disponible una prueba gratuita hasta el próximo 18 de octubre.

DiRT 5 | Codemasters

DiRT 5 (Xbox)

Los juegos de carrera no quieren quedarse fuera de este fin de semana. Por ello, si eres miembro de Xbox Live Gold tienes la gran oportunidad de correr por sus pistas y descubrir la gran calidad de conducción de la propuesta completamente gratis hasta el próximo 17 de octubre.

Halo: The Master Chief Collection | Microsoft

Halo: The Master Chief Collection (PC y Xbox)

Jugadores de PC y Xbox, este es vuestro momento. Con intención de ir calentando motores para el gran estreno de Halo Infinite, la compañía nos propone un fin de semana gratuito en el que disfrutar de una gran variedad de obras. Y es que esta colección contiene Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach y Halo 4. Por ello, si quieres disfrutar de grandes dosis de acción, este es tu momento. Eso sí, corre porque únicamente estará gratis hasta el próximo 17 de octubre.