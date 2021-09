Fin de semana de juegos gratis: Supervivencia, lucha y estrategia te esperan en consolas y PC

Se acerca el fin de semana y con él nuevas oportunidad de probar todo tipo de juegos gratis tanto en consolas como PC. En esta ocasión las compañías ponen a tu disposición géneros de lo más variado que van desde el golf, la lucha, la estrategia o el sigilo, entre otros muchos.

A continuación te presentamos los mejores juegos para descargar gratis durante este fin de semana en consolas y PC.

Voice of Cards (PC, Switch y PS4)

Lo nuevo del creador de NieR Automata se aleja de la acción, para adentrarse en el terreno de los juegos de cartas. Voice of Cards es una curiosa mezcla de elementos de tablero, rpg y estrategia, adornado por un aspecto visual único y una banda sonora espectacular. Podrás encontrar su demo en consolas y PC, aunque para su lanzamiento en versión completa deberás esperar hasta el 28 de octubre.

The Escapists (PC)

The Escapists es el nuevo juego gratis para Epic Games Store, un título que nos invita a fugarnos de una cárcel de máxima seguridad. Para ello deberemos de trazar un completo plan de huida con diversas opciones a escoger. De ti depende que salga bien, ¿te atreves?

Outward (Xbox)

Si eres un apasionado de los RPG pero además sientes predilección por los juegos de supervivencia, Outward es tu mejor alternativa para este fin de semana en Xbox. Una obra que, si bien te invita a comenzar con buen pie, poco a poco se irá tornando cada vez más complicada y exigente. Eso sí, increíblemente gratificante.

Monster Energy Supercross 4 (Xbox)

¿Lo tuyo son las motos? Enhorabuena, en Xbox podrás adentrarte en las locas carreras de motocross de Monster Energy Supercross 4; el videojuego oficial del campeonato del mismo nombre.

Golf with Your Friends (Xbox)

Golf with your Friends es, sin lugar a dudas, la propuesta más divertida de cara al fin de semana de juegos gratuitos. Un título accesible a más no poder basado en el minigolf, cargado de contenidos y en el que las risas están aseguradas.

Hitman 2 (PS4)

Hitman 2 es uno de los juegos de PlayStation Plus para este mes en las consolas de Sony. El juego de IO Interactive se convierte en la propuesta más entretenida del catálogo para los suscriptores. Largo, difícil y un juego que nos hará pensar antes de actuar. Una propuesta que va a enamorarte de arriba a abajo si eres un fan de las aventuras de sigilo.