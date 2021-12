Fin de semana de juegos gratuitos: Acción, estrategia y mucho más

La gala de The Game Awards 2021 nos ha dejado con una amplia serie de sorpresas. No solo en lo que respecta a los premiados de este año, sino con algunos de los anuncios para futuros lanzamientos que no esperábamos en absoluto. Sin embargo, las sorpresas no se acaban aquí y es que las compañías quieren brindarnos propuestas únicas en lo que respecta a jugar completamente gratis.

Debes saber que tienes todo tipo de experiencias para disfrutar este fin de semana y no, no se limita únicamente a las propuestas de Epic Games Store. Por ello, con intención de que estés preparado y puedas disfrutar de principio a fin de todo lo que las compañías guardan para ti, compartimos contigo una lista completa de juegos gratis y experiencias que no te querrás perder.

Anno 1404 | Ubisoft

Anno 1404 History Edition (PC)

Sigue celebrando el 35 aniversario de una de las compañías de videojuegos más destacadas. En esta ocasión nos proponen la posibilidad de conseguir completamente gratis uno de los títulos de estrategia mejor valorados. Anno 1404 puede ser tuyo en la versión más completa de forma totalmente gratuita por tiempo limitado.

Call of Juarez Gunslinger | Ubisoft

Call of Juarez: Gunslinger (PC)

Steam ha querido dar la gran sorpresa para celebrar los 30 años de Techland. En este caso nos brindan la oportunidad de conseguir completamente gratis Call of Juarez: Gunslinger, uno de los títulos que nos animará a vivir una gran aventura en el Lejano Oeste y que, sin duda, viene cargado de grandes dosis de acción.

Godfall | Gearbox Publishing

Godfall Challenger Edition (PC)

Epic Games Store no puede faltar en la lista y es que es la tienda líder en garantizar sorpresas a los jugadores para conseguir títulos totalmente gratuitos. Esta vez la sorpresa viene de la mano de Godfall Challenger Edition, uno de los títulos que, con su calidad gráfica, nos adelanta un poco las novedades de la nueva generación de consolas.

Prison Architect (PC)

Seguimos con Epic Games Store y es que la compañía no se contentaba con regalarnos un juego, sino dos. En este tienes que tomar el papel de un arquitecto capaz de crear una prisión segura en la que contener a los prisioneros más peligrosos del lugar. Todo esto mientras gestionas los recursos y, sobre todo, la seguridad de quienes están en la zona.

Black Desert Online | Pearl Abyss

Black Desert (Xbox)

Los Free Play Days de Xbox siempre son una buena noticia para los jugadores. Una prueba de ello es que tenemos la oportunidad única de jugar completamente gratis al sandbox más destacado. No solo podrás crear a un personaje único en un mundo RPG repleto de acción, sino descubrir combates frenéticos y criaturas únicas.

Trailmakers (Xbox)

Construir tiene un gran protagonismo con este fin de semana de juegos gratuitos. Prueba de ello es la llegada de Trailmakers, un juego en el que tienes que construir de manera intuitiva bloques modulares y sacar adelante los desafíos que se vayan presentando.

Chivalry 2 (PC y consolas)

Y seguimos con las propuestas más disparatadas. ¿Quieres guerra? Entonces Chivalry 2 es la propuesta que estabas esperando puesto que te retará a vivir grandes aventuras en un mundo donde los combates medievales tendrán el gran protagonismo. Es momento de probar tu habilidad.