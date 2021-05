Final Fantasy 7 Remake Parte 2 podría dejarnos nuevas pistas sobre su desarrollo en julio

Ya ha pasado más de un año desde que Final Fantasy VII Remake llegó a PlayStation 4. Y quedan apenas unos meses para que se produzca el esperado estreno de su nueva expansión en PlayStation 5. Todo tipo de propuestas que, sin duda, satisfarán las necesidades de los jugadores más impacientes por ver, tras una larga espera, algo nuevo del remake.

Claro que lo que todos esperamos es algún tipo de novedades sobre la segunda parte. Un proyecto que, aunque sabemos que está en marcha, no ha compartido más sobre su desarrollo desde hace meses. Por suerte, esto cambiará en julio puesto que la compañía lanzará un nuevo libro en el que afirman que habrá novedades sobre lo que los jugadores pueden esperar sobre esta segunda parte.

Se trata de Final Fantasy VII Remake Ultimania Plus, un libro donde podremos leer sobre el trabajo de Square Enix con este asombroso proyecto. Y, tal y como indican, además de tener espacio para la expansión y sus personajes, también habrá pistas sobre la secuela y, mejor aún, explicaciones del propio codirector de la obra, Motomu Toriyama, sobre lo que podremos llegar a ver.

Aunque se supone que no profundizarán mucho en el tema para no desvelar la historia ni mucho menos dejar a esa gente que no lo ha jugado nunca con la sensación de haberlo visto todo, para aquellos que esperan la secuela con ganas es una gran noticia. Mientras tanto y hasta julio, podemos seguir disfrutando de la gran acción presente en Final Fantasy VII Remake, ya disponible en PlayStation 4.