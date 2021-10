¿Final Fantasy XVI cerca del final de su desarrollo? El director habla sobre su estado actual

Uno de los aspectos que siempre dejó muy claro el equipo de Final Fantasy XVI es que querían cambiar su forma de actuar a la hora de hablar con los fans y presentar. Si bien quieren mantener una sensación cercana y despejar dudas sobre rumores que afirman cancelaciones o incluso cambios en caminos que ya parecían marcados, la compañía sabe que no quiere aumentar las expectativas o crear dudas en los jugadores. Por ello, esta vez quisieron mantener el secretismo y avanzar con el desarrollo lentamente, sin mostrar antes de tiempo y dejando claro que todo va bien.

Así es que, manteniendo esta estrategia a lo largo de este tiempo, la compañía ha dado una gran exclusiva durante su conferencia en el TGS de este año. Tanto que los jugadores se quedaron completamente sorprendidos cuando, durante la emisión en directo, el director y productor de la obra, Naoki Yoshida, afirmaba que la obra va por buen camino y cumplirá con los plazos previstos. De hecho, no solo nos afirmaba que debutará en 2022 en PS5, sino que además actualmente se encuentra en las fases finales de su desarrollo.

Esto de estar cerca de las fases de desarrollo, da tiempo a los desarrolladores de centrarse en otros aspectos importantes. Por ejemplo, nos afirman que la obra ya se encontraría en el proceso de mejorar ciertos conceptos de calidad para completar completamente el juego. Por supuesto, esto incluye las pruebas técnicas para detectar errores y asegurarse de que Final Fantasy XVI llegue completamente pulido en su lanzamiento.

Lo que más sorprende de esta obra es que no ha sido de los juegos anunciados con bastante tiempo, casi al inicio de su desarrollo. Square Enix fue capaz de evitar todos los rumores y limitar la expectativas a base de guardar muy bien el silencio y no anunciar la obra hasta que esta ya se encontraba en una fase muy avanzada de su desarrollo. De este modo los jugadores no supieron nada hasta que Square Enix tenía claro que el desarrollo ya estaba muy avanzado y podían mostrar una pequeña parte de este ambicioso proyecto.

Por el momento no tenemos una ventana de lanzamiento más allá de un plan que encamina la obra para su estreno en 2022 en PS5. ¿Lo veremos en otras plataformas? Por ahora tendremos que ser pacientes y esperar a que sea la propia compañía la que siga ofreciendo estas grandes sorpresas.