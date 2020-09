¿Cuándo podremos jugar a Final Fantasy XVI? Square Enix avisa que no será pronto

Sony iniciaba su evento de PlayStation 5 con un auténtico bombazo, nada más y nada menos que Final Fantasy XVI, ahí es nada. La nueva entrega de la famosa saga JRPG sorprendía con un regreso a la fantasía medieval, un potente apartado visual y una jugabilidad mucho más enfocada a la acción directa, propia de juegos como Devil May Cry V.

Con una exclusiva que apunta a temporal para PlayStation 5, no han sido pocos los que a raíz del completo tráiler se han preguntado cuándo podremos disfrutarlo en la nueva consola de Sony. Square Enix no ha tardado en responder, aunque eso sí, los comentarios no terminarán de agradar los que esperen disfrutarlo cuanto antes.

Final Fantasy XVI | Square Enix

Hiroshi Takai, director de Final Fantasy XVI ha sido muy conciso al respecto, asegurando que ‘aún falta bastante tiempo hasta que podáis disfrutarlo, pero os prometemos que la espera merecerá la pena’. Por otra parte, Naoki Yoshida y productor de Final Fantasy XVI, además de director de FFXIV, nos insta a estar muy pendientes en 2021 para conocer más detalles sobre el videojuego.