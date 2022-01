Fortnite y League of Legends anuncian su colaboración más especial: Vi de Arcane llega al battle royale

Fortnite nos ha demostrado que es imparable. No solo no teme a la hora de proponer todo tipo de cambios en su mapa y jugabilidad, sino que nos presenta constantemente espectaculares colaboraciones capaces de dejarnos sin palabras. Si bien las colaboraciones con Marvel consiguen cumplir los sueños de muchos fans, Riot Games no se queda atrás, tal y como nos demuestra con la llegada de los personajes de Arcane.

Si en su día todo comenzó con el estreno de Jinx, uno de los personajes más queridos de League of Legends, el golpe maestro viene al incluir a Vi, la hermana de Jinx y uno de los personajes más queridos y famosos de Arcane. Y es que, con ese estilo tan característico del personaje, esta se suma a la acción del battle royale para desatar el caos por completo en el lugar.

Vi Arcane es la nueva skin que ya podemos encontrar en el battle royale y que no solo incluye el aspecto de este personaje, sino el accesorio mochilero Recuerdos de Zaun, el cual se vende junto al traje. Además de esto, contamos con el pico martillo Guardiana de Piltover y el gesto Práctica de boxeo. Para los grandes fans, también se ha confirmado la pantalla de carga Lo mejor de Piltover.

Por supuesto, para los fans que en su día no pudiesen hacerse con la skin de Jinx, la compañía ha confirmado su vuelta a la tienda. Por ello, se trata de un momento perfecto para que los jugadores puedan conseguir, por tiempo limitado, una de las skins más completas y que, por supuesto, más nos recuerdan al exitoso MOBA League of Legends, título que parece lucir de maravilla en cualquier lugar que se proponga.