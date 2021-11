No lo has visto ni en Marvel: League of Legends y Fortnite se unen en el crossover que nadie esperaba

Durante días se había hablado de la posibilidad de que un querido personaje de League of Legends, el juego más exitoso de Riot Games, llegase al battle royale como parte del gran evento celebración de la compañía por el estreno de la serie. Y si bien esto parecía no ser más que uno de datos rumores, ha sido con una espectacular colaboración con grandes streamers como Grefg y Ninja, cuando se ha efectuado el gran anuncio.

¿De quién hablamos? De la llegada de la explosiva Jinx al battle royale. El atuendo de este queridísimo personaje ya se encuentra disponible en el battle royale, durante esta octava temporada. Con intención de que podáis haceros con esta, vamos a contaros todos los detalles de la skin no solo para que podáis lucir una de las skins más llamativas del battle royale, sino para que podáis desatar el caos junto a este gran personaje.

Cómo conseguir la skin de Jinx de League of Legends en Fortnite temporada 8

Actualmente ya es posible conseguir la skin de Jinx dentro de Fortnite, aunque eso sí, con un precio. La tienda de objetos de Fortnite se ha ampliado para ofrecernos la posibilidad de conseguir a Jinx dentro del battle royale, teniendo que dar a cambio unos paVos en cualquiera de las plataformas del juego. Para ello, simplemente tenemos que entrar en la tienda, dirigirnos a la sección “Jinx Arcane” y ahí hacernos con su espectacular conjunto.

Lote de Jinxx Arcane - 1800 paVos e incluso la skin de Jinx, todos los accesorios y dos pantallas de carga

- 1800 paVos e incluso la skin de Jinx, todos los accesorios y dos pantallas de carga Skin de Jinx Arcane y acceso mochilero - 1500 paVos

- 1500 paVos Pico aplastador Pium Pium - 800 paVos

- 800 paVos Música Playground - 200 paVos

Lamentablemente por ahora no nos han dicho por cuánto tiempo estarán disponible estos accesorios. Eso sí, si os interesa y queréis haceros con ella, es sumamente importante que no la dejéis escapar. Sobre todo porque, aunque no aportan ningún tipo de ventaja jugable, sí nos garantiza poder jugar de la manera más personalizada posible.