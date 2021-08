Fortnite marca fecha para la llegada de Gamora al battle royale

Que Epic Games tiene grandes planes para su battle royale es algo que no se puede negar bajo ningún concepto. Después de todo, desde su estreno el battle royale no ha dejado de crecer y ofrecer grandes experiencias a los jugadores. Por ello, poco a poco siguen confirmando nuevas experiencias, no siempre relacionadas con la jugabilidad y cambios presentes con cada temporada o actualización, sino con skins que buscan ofrecer nuevas opciones de personalización a los jugadores.

Si bien recientemente pudimos disfrutar del espectacular evento de Ariana Grande, el cual se ha llevado todos los halagos por parte de los jugadores, ahora llega el momento de ir un paso más allá. Para ello, Marvel vuelve a entrar en acción, esta vez con la llegada de una skin basada en Gamora, la guerrera de piel verde de Guardianes de la Galaxia. Esta llegará a Fortnite y por suerte no habrá que esperar mucho puesto que será el próximo 19 de agosto a las 2 de la mañana.

Por supuesto, como era de esperar, esta no puede llegar solo con su apariencia. Para acompañarla y que sea lo más realista posible, el personaje llega con sus propios objetos como el accesorio mochilero, el pico y el Aerodeslizador. De este modo tenemos a Gamora con una propuesta espectacular que garantizará que todos los jugadores puedan lucir a las mil maravillas su estilo de combate único.

Lo que sí podemos recordar es que también habrá una oportunidad de no tener que pagar por su skin, sino conseguir esta completamente gratis. Y lo mejor es que no importa en la plataforma en la que consigas esta skin, podrás disfrutar de esta de principio a fin, siendo libre a la hora de poder lucir a las mil maravillas la propuesta y, sobre todo, seguir compitiendo en este battle royale único.