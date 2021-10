Fortnite organiza la Copa Pesadilla con grandes premios para los participantes

A lo largo de los años, Fortnite ha demostrado que no quiere aceptar que existan límites, mucho menos en lo que respecta a dar a los jugadores grandes experiencias. Por ello, no dejan de innovar, de crear grandes propuestas para los jugadores en ese intento de garantizar que todos tengan nuevas experiencias para disfrutar, incluyendo copas con las que no solo demostrar su habilidad, sino conseguir grandes premios.

Con la llegada de Halloween, la compañía nos confirma la llegada de la Copa Pesadilla. Se trata de un torneo que quiere aprovechar al máximo la actual ambientación del battle royale y lo que nos puede ofrecer. Por ello, si eres de los jugadores que están interesados en participar, esto es todo lo que debes tener en cuenta para poder hacerte con las grandes recompensas del juego.

Cómo participar en la Copa Pesadilla de Fortnite

En primer lugar lo que debes tener en cuenta son las fechas en las que puedes participar. Después de todo, debes participar dentro de los días y horarios marcados para que tus puntos cuenten y puedas hacerte con los grandes premios. Para ello tienes que jugar entre los días 23 de octubre de 2021 a las 7 de la mañana hasta el 24 de octubre de 2021 a las 19 horas.

Aquí no podrás jugar todas las partidas que quieras para que cuenten, sino que tendrás opción a participar en un total de 5 partidas del MTL Estampida de la horda con hasta 3 amigos. De hecho, no se podrá usar la opción de completar escuadrón, sino que tendrás que jugar, sí o sí, con amigos.

La idea es que acumules todos los puntos que sean necesarios, eliminando monstruos del cubo mientras estos atacan en grandes oleadas. Claro que, como sucede en anteriores copas, debes cumplir ciertos requisitos, como la autenticación de dos pasos habilitada en tu cuenta. En caso de cumplir con los requisitos que se muestra en la web, simplemente te contamos los premios a los que puedes acceder.

Fortnite | Epic Games

Premios y recompensas disponibles en Copa Pesadilla de Fortnite

Hay una amplia variedad de premios disponibles para ganar en la Copa Pesadilla de Fortnite. En caso de que logres la cantidad necesaria de puntos, esto es lo que debes tener en cuenta que podrás conseguir:

Pantalla de carga Siente mi Ira - 500 puntos

- 500 puntos Grafiti Iracundo - 1000 puntos

- 1000 puntos Emoticono GG grotesco - 2000 puntos

Eso sí, no será fácil superar este gran reto porque para poder hacerte con 1 punto tendrás que lograr alcanzar 1000 puntos en partida. Eso sí, en caso de que veas que no logras resultados, podrás cambiar de compañeros. Por ello, no dudes en disfrutar de las mejores experiencias para tratar de hacerte con el gran premio.