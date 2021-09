Fortnite ya tiene disponible la skin de Shang-Chi: Así puedes conseguirla

Los héroes de Marvel se han ganado un espacio muy especial entre los fans. Después de todo, su acción y forma de enfrentarse a los enemigos ha conquistado a todos. Sin embargo, esto no acaba aquí puesto que los héroes no solo quieren limitarse a los cómics o la gran pantalla, sino que quieren lucirse también en el mundo de los videojuegos. A veces no como protagonistas, sino con espectaculares colaboraciones.

Para conocer una colaboración que nos deje sin palabras, entonces Fortnite es de lo mejor. Desde su estreno, nos ha estado proponiendo todo tipo de skins inesperadas de héroes e incluso protagonistas de películas. Recientemente Marvel ha jugado un gran papel y esta vez juega un nuevo papel importante con la llegada de Shang-Chi pero, ¿cómo podemos conseguir esta skin?

El conjunto Shang-Chi y sus accesorios están ya disponibles en la tienda de Fortnite. De hecho, ya es posible adquirir cada una de las piezas para completar el traje totalmente. ¿Cuánto cuesta? El conjunto Shang-Chi está disponible por 1800 paVos, incluyendo la skin y todos sus accesorios. En caso de que solo quieras la skin y mochila del Gran Protector, entonces tendrás esta por 1500 paVos.

Si quieres completar un poco más la propuesta, entonces está la herramienta de recolección Estoques del Hermano de La mano, este está disponible por 500 paVos y, por último, el Envoltorio Escama de Dragón que estará disponible por 300 paVos. Eso sí, ¿por cuánto tiempo será posible adquirir estas? Pues por el momento no se conocen las fechas, por lo que es más importante que adquieras el conjunto cuanto antes.

Recuerda además que Epic Games Store tiene una gran propuesta para ti. Y es que además de garantizar que puedas conseguir todo tipo de maravillas dentro de Fortnite, también podrás obtener todo tipo de juegos gratuitos por tiempo limitado. No desaproveches la oportunidad de hacerte con lo nuevo de Epic Games Store por tiempo limitado.