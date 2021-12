Fortnite Winterfest 2021: Llega el evento de Navidad con Spider-Man No Way Home y mucho más

Muchos jugadores habían comenzado su particular cuenta atrás para el evento de Navidad de Fortnite y no es para menos. Se trata de uno de los eventos más completos en el mundo de los videojuegos donde el battle royale se transforma casi por completo para ofrecer a los jugadores una experiencia completamente diferente. Bajo el nombre de Festival de Invierno 2021 tendremos todo tipo de novedades presentes hasta el 6 de enero a las 15 horas.

Lo más inesperado de este evento presente dentro del Capítulo 3 de Fortnite es que no solo se centra en la temática navideña, sino que los jugadores también encuentran propuestas relacionadas con Spider-Man No Way Home, la película de Tom Holland recién estrenada. Entonces, ¿qué tipo de contenido tenemos a nuestra disposición?

Mediante novedades compartidas en la página web oficial de la compañía, Epic Games nos ha dejado ver un breve teaser de las novedades. Se confirma la llegada de nuevos cosméticos, 14 regalos del General de Invierno y mucho más de lo que se llegaba a esperar. Y es que, ¿en algún momento esperabas que el Spider-man de Tom Holland y MJ llegasen al battle royale? Pues esto no ha hecho más que empezar.

La compañía ha confirmado que tendremos 14 regalos exclusivos para los jugadores. ¿Cuál es la regla? Que cada uno de ellos será entregado por día. Por ello, si te pierdes alguno de los regalos, no podrás recuperarlo al día siguiente. Lo que sí te llamará la atención de estas propuestas es que, entre los regalos, tendrás dos trajes (Krisabelle y Banana bajo Cero), dos picos, dos envoltorios y un montón de objetos invernales como un ala delta o incluso una estela.

Todos esos jugadores que, además, inicien sesión entre el 17 de diciembre y el 6 de enero podrán conseguir una nueva skin, la cual se llama Brisabelle. Por otra parte, al igual que sucede con los regalos, también tendremos 14 misiones puestas por el General de Invierno que serán propuestas una por día en la Posada. Por ello, será importante que para participar en el evento estemos atentos todo el tiempo.

Por supuesto, son muchas más las sorpresas que nos esperan en el Evento Navideño de Epic Games. Por ello, si quieres estar preparado para la acción, te recomendamos que te conectes y no solo disfrutes de la acción presente en el juego, sino que además podrás conseguir cada uno de los regalos que la compañía ha preparado para todos sus jugadores.