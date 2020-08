Presentación Gamescom 2020: Estos han sido todos los anuncios confirmados

Ha llegado el gran día y con ello los jugadores ya tienen su atención puesta en uno de los eventos que promete más novedades para el mundo de los videojuegos. Durante una pequeña previa los jugadores se han encontrado con una serie de novedades de títulos ya conocidos e incluso juegos que todavía están por confirmar su llegada. Pero lo que sí sabemos es que ha llegado el gran momento de dejarnos llevar por la acción.

Durante un evento previo pudimos conocer algunas novedades exclusivas que os detallamos a continuación y, por supuesto, podéis conocer los anuncios que llegaron durante la gran Gamescom. Títulos nuevos y actualizaciones de juegos que ya conocemos. Así que no lo dudes y disfruta de las novedades que están por llegar.

Previa a la Gamescom Opening Night Live

Scarlet Nexus

Durante el evento de presentación de la Gamescom se ha presentado un nuevo gameplay de Scarlet Nexus, el esperado proyecto de Bandai Namco. Con acción, estilo arcade y peligrosos enemigos tenemos para nosotros una increíble propuesta que, por el momento, promete darnos largas horas de diversión.

Quantum Error

Durante la previa de la Gamescom nos encontrábamos con una World Premiere que nos dejaba con un título repleto de acción en el espacio y grandes peligros. Aunque por el momento se trata de uno de los títulos que tendremos que esperar un poco más para saber cuándo llegará finalmente.

Un vehículo con planes de futuro

Durante la previa, justo antes de dar comienzo el evento, nos dejaba con un espectacular vehículo que, por el momento, no ha confirmado a qué juego pertenecerá. Pero los planes de futuro y la próxima generación de consolas serán las que tengan la respuesta para nosotros, por ello, se pide paciencia para los jugadores.

DiRT 5 también hace acto de presencia

El título de Codemasters, DiRT 5, hizo acto de presencia durante el evento con espectaculares gráficos y todo tipo de pruebas de habilidad. No solo las propuestas, sino que tú también podrás realizar tus propios circuitos, así que no dudes en seguir de cerca sus pasos ya que tendrá su gran estreno este mismo año.

Jurassic World Evolution llega a Nintendo Switch

El 3 de noviembre llega a la consola híbrida el juego de dinosaurios que ha revolucionado el mundo entero. Una increíble sorpresa para los jugadores y que propone dar largas horas de diversión, además de la oportunidad de llevar con nosotros siempre que queramos nuestro parque temático.

Anuncios durante la Gamescom Opening Night Live

Call of Duty: Black Ops Cold War se presenta al inicio del evento

Tras mostrar un espectacular tráiler cinemático gracias a Warzone, la Gamescom abre su oleada de anuncios con el esperado nuevo título de Activision. La Guerra Fría tiene un gran protagonismo y llega el momento de conocer todos sus detalles con novedades jugables y curiosidades. Para ello, presentando un nuevo tráiler del esperado juego que, por supuesto, efectuará su llegada el 13 de noviembre.

Unknown 9

Los juegos indies también tuvieron su gran espacio. En esta ocasión con un título indio que tiene una gran historia por contar. Con visiones, acción y dramatismo, conoceremos de cerca algunos de los sucesos del lugar y el cambio gracias al poder de uno. Un título que llegará a PC y próxima generación de consolas.

DOOM Eternal muestra su expansión

La acción queda garantizada con DOOM Eternal, por supuesto, con su expansión. Después de ser todo un éxito en ventas, demuestra que tiene ganas de seguir aumentando sus propuestas, en esta ocasión con una gran dosis de acción y todavía mejores gráficos en su primera parte y que efectuará su llega el 20 de octubre de este mismo año.

Dragon Age 4 muestra sus novedades

Aunque todavía no sabemos muchos del gran proyecto de Bioware, durante la Gamescom el equipo nos ha mostrado algunos de sus diseños y conceptos para su nueva obra. Por supuesto, promete seguir manteniendo la esencia de la saga y mantener esa magia que, hasta la fecha, lo han hecho tan especial.

Surgeon Simulator 2 presentado de la forma más inesperada

Con una introducción al puro estilo de Regreso al Futuro, el actor al que todos conocen como Rick, nos mostraba uno de los títulos más disparatados y que ya está disponible en Epic Games Store. Pon a prueba tu habilidad y no dudes en demostrar que no hay operación que se te resista… Aunque sea un caos.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Los zombis regresan como nunca antes habíamos imaginado. En esta ocasión con un título que, aunque todavía espera su lanzamiento, nos propone crear un imponente puente en el apocalíptico mundo de The Walking Dead, aunque por el momento hay muchos secretos por descubrir de este inesperado World Premiere.

Sam and Max regresan una vez más

Sam y Max regresan al mundo de los videojuegos con una propuesta totalmente nueva y una historia donde la sátira y la acción parecen estar presentes. Aunque, por el momento, para conocer más información, tendremos que esperar un poco más.

World of Warcraft: Shadowlands

La nueva expansión de World of Warcraft reserva un espacio único durante la Gamescom para mostrar algunas de sus novedades y, por supuesto, asegurar que los jugadores disfrutarán de una nueva historia y gran dosis de acción. Regresa el mundo oscuro, los peligros y el caos, todo en manos de los jugadores para asegurar el bienestar del mundo mediante los representantes de Azeroth.

Por supuesto, si estás impaciente por probarlo, a partir del 27 de octubre de este mismo año tendrás la oportunidad de disfrutar de esta gran acción. Una vuelta de lo más interesante y que trae consigo una oscura historia.

Warhammer Age of Sigmar

Durante un instante fue realmente complicado seguir de cerca el directo, pero eso no impedía que nos maravillarnos con los detalles de Warhammer: Age of Sigmar. Magia y grandes promesas para los jugadores esperan en este espectacular título plagado de acción y seres sobrenaturales.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

El mítico personaje de Activision regresa con su espectacular propuesta. Por supuesto, durante la presentación tuvimos la simpática puesta en escena de este gran personaje en la vida real llegando al evento de la Gamescom. Por supuesto, gracias a uno de sus desarrolladores pudimos conocer algunas de las novedades y propuestas que llegarán con la vuelta de uno de los personajes más queridos de los videojuegos.

Outriders

Uno de los títulos multijugador más esperados se presentaba durante la Gamescom con grandes novedades para los jugadores. Mostrando su propuesta de armas en un mundo postapocalíptico tenemos ante nosotros un juego que pondrá a prueba nuestra habilidad de todas las formas posibles, garantizando una buena dosis de peligro y tensión entre amigos.

Espacio para anuncios ya conocidos

Durante el evento, Geoff Keighley dejó un espacio para los títulos que ya están estrenados y aquellos que todavía están por llegar. Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Hyper Scape y mucho más tuvieron su pequeño hueco para poder mostrar sus grandes novedades y oportunidades para los jugadores.

Teardown

La destrucción queda garantizada en este espectacular juego de estilo Minecraft en el que debemos destrozar todo a nuestro paso para garantizar poder conseguir realizar el atraco perfecto. ¿Crees que tendrás el dominio para este gran acto? Entonces pon a prueba tu habilidad.

Little Nightmares 2

Tras un tiempo en completo silencio, ahora llega el momento de disfrutar de una aventura donde, desde una peculiar perspectiva, disfrutamos de entornos ensombrecidos pero realmente bellos. Además, nos espera una propuesta repleta de acción y una emocionante historia que no dejará indiferente a nadie. ¿Crees que podrás superarlo sin ningún tipo de sobresalto? Demuéstralo con Little Nightmares 2.

WWE 2k Battlegrounds

La acción en el ring queda garantizada con este espectacular título en el que podrás reencontrarte con algunas de las grandes figuras de la pelea. Eso sí, desde una perspectiva un tanto diferente a la que nos tienen acostumbrados y con una propuesta que, sin duda, hará que los jugadores disfruten de las mejores escenas de acción.

Star Wars Squadrons

El esperado título de naves basado en el mundo de Star Wars se presenta durante la Gamescom con increíbles escenas llamando a la acción. Los jugadores se reencuentran con la princesa Leia, además de reencontrarse con algunos de los pilotos más valientes. Llega el momento de que el bien y el mal se encuentren y demuestren que bando tiene a los mejores pilotos.

Star Wars llega a los Sims 4

Si parecía que el famoso simulador no podía crecer más, nos equivocábamos totalmente. Ahora llega el momento de que nuestros personajes se dejen llevar por las aventuras galácticas con la llegada de una nueva expansión centrada en el amplio mundo de Star Wars. Acción, droides y lásers son algunos de los puntos que nos encontraremos para esta espectacular propuesta que efectuará su llegada el 8 de septiembre de este mismo año.

Twelve Minutes

El thriller también tuvo un hueco especial durante el evento, con un próximo estreno para Xbox One y Xbox Series X que promete una trágica historia junto a actores muy reconocidos y que, por el momento, es tanto misterio como su nombre indica.

Godfall

El esperado título para PC y PlayStation 5 se luce una vez más. No solo nos demuestra su gran propuesta en el combate, sino que incluso nos maravilla con una nueva armadura que, sin duda, será perfecta para muchos de los jugadores.

Warframe

Aunque ya tiene unos años a sus espaldas, Warframe sigue siendo una de las propuestas más interesantes. Garantiza novedades, una buena dosis de acción y, por supuesto, muchas e interesantes propuestas para los jugadores que tendrán que mostrar su habilidad enfrentándose a los enemigos.

Override 2: Super Charged Mech League

Llega el momento de combatir con los mechas en una espectacular propuesta que nos ofrece todo tipo de habilidades y escenarios en los que poner a prueba nuestra habilidad. Todo con colores y héroes que no están dispuestos a perder.

El remake de Mafia demuestra su gran cambio

Para aquellos que han disfrutado de la gran acción de Mafia resulta imposible no maravillarse con el espectacular remake que nos ofrece no solo una historia repleta de drama y acción, sino una historia oscura que aumenta un poco más su propuesta con nuevas misiones y mayor profundidad para los personajes.

Lemnis Gate

Si estás a la espera de un gran multijugador en el que probar tu habilidad, entonces llega el momento de disfrutar de la acción de Lemnis Gate. Esta propuesta trae consigo una característica totalmente única y es que es el momento de controlar el tiempo para crear nuestra propia estrategia.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Regresa el momento de disfrutar de la historia de Star Wars pero con el peculiar estilo de LEGO. Una propuesta divertida, dramática y que, por supuesto, sabrá sacar partido a nuestro estilo de juego. Todo esto ambientado en el fantástico mundo de Star Wars y con una buena variedad de propuestas. Y es que ante nosotros tenemos toda la saga, por lo que es el complemento ideal para los fans.

Struggling

Una épica aventura que llega a PC y Nintendo Switch con una propuesta de lo más interesante a la par que sin nada igual. Partes del cuerpo, caos y todo tipo de elementos en un caótico juego que tiene mucho que decir.

Age of Empires 3 regresa con una apuesta nueva

El 15 de octubre regresa una reedición totalmente esperada por los fans de Age of Empires 3. Una interesante historia en la que tendremos que crear por nosotros mismos mientras hacemos avanzar a nuestra civilización. Todo estará en tus manos con nuevos gráficos y opciones.

Chorvs

Pilotando naves en un mundo repleto de caos y espacio, llega el juego que nos convertirá en un arma. Presentado durante el evento de Xbox, regresa para demostrarnos que su historia es mucho más oscura pero, por supuesto, tiene mucha intención de probar que no hay obstáculo que se nos resista, siquiera en el espacio.

Fall Guys temporada 2

El battle royale del momento muestra su segunda y esperada temporada con nuevos diseños, skins espectaculares y, por supuesto, demostrando que los jugadores tienen voz y voto en el juego. Además, han confirmado la llegada de nuevos mapas en una temporada que estará cargada de magia.

Wasteland 3

Con su estreno muy cercano, se presenta durante el evento para mostrar su gran acción. Y es que a partir del 28 de agosto dejará ver a los jugadores que el caos está garantizado y que, por supuesto, necesitaremos mucha estrategia para poder dominar el campo de batalla.

Medal of Honor en VR

Si te gusta la acción de Medal of Honor, entonces este es tu momento. El motivo de esto es que revive la saga con una espectacular propuesta gracias a la realidad virtual. Es el momento ideal para que los jugadores puedan vivir la acción como nunca antes, todo gracias a Oculus Rift.

Spellbreak

El battle royale de magia efectúa su llegada con un espectacular tráiler que nos muestra que el género todavía tiene mucho por revolucionar y demostrar. De este modo tenemos para nosotros una espectacular propuesta como nunca antes nos habíamos imaginado, todo gracias a Spellbreak que llegará el 3 de septiembre.

Turrican

Factor 5 regresa con un espectacular juego que, por el momento, no ha mostrado más que su acción y su espectacular elemento clásico. Por el momento tendremos que esperar un poco más, aunque sabemos que llegará en forma de indie y con gran fuerza.

Destiny 2

La nueva expansión de Destiny 2 también ha tenido su espacio especial en el evento de la Gamescom, casi al cierre, para mostrar su acción y jugabilidad. Una vez más contaremos con el humor, la acción y el peligro en esta espectacular propuesta espacial.

Ratchet and Clank: Rift Apart

El esperado juego de PlayStation 5, Ratchet and Clank: Rift Apart, se muestra en un espectacular gameplay que, como bien anunciaron, no viene ocn cortes. Los jugadores han podido disfrutar de un espectacular gameplay en directo que no solo nos ha dejado sin palabras, sino que ha garantizado que muchos jugadores tengan ya su cuenta atrás bien marcada par poder disfrutar de su gran acción.