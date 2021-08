God of War 2 ocultaba un mensaje del creador de la bomba atómica que muy pocos vieron

Con los videojuegos hemos vivido grandes aventuras, algunas de ellas gracias a icónicos personajes. Para los jugadores de PlayStation, uno de los grandes inolvidables es Kratos, protagonista de God of War que blandiendo su fiel hacha ha sido capaz de destrozar a los dioses del Olimpo. Sin embargo, pese a ser protagonista de una de las licencias más conocidas y jugadas, ha sido capaz de ocultar todo tipo de secretos a lo largo de los años. Uno de estos destaca por ser una referencia directa al lanzamiento de la primera bomba atómica.

Esta referencia está presente en God of War 2, juego publicado para PlayStation 2 en pleno 2007. El juego está repleto de guiños y homenajes a otras obras, siendo uno de los más reconocibles el estilo único para partir a los enemigos en dos, habilidad inspirada en el fatality de Kai en Mortal Kombat. Sin embargo, hay una frase que pasó desapercibida para muchos jugadores.

Esta puede ser escuchada tras la pelea con Perseo en el Salón de Átropos. Al recorrer la estancia, podemos encontrar tres pequeñas estrellas en el suelo. Al pasar sobre estas pulsando el botón R1 y regresando junto al árbol, activaremos una animación secreta. En esta veremos a Kratos absorbiendo una gran cantidad de orbes rojos al tiempo que en el cielo hace su aparición un mensaje.

God of War | Santa Monica Studios

“Ahora me he convertido en la muerte. El destructor de mundos”. A pesar de que esta frase pertenece al Bhagavad Gita, un texto sagrado hinduista, es conocida por haber sido citada por Robert Oppenheimer tras la primera prueba de la bomba atómica en Los Álamos, Nuevo México.

Por supuesto, con una frase con tanto significado y relacionado de algún modo con el Fantasma de Esparta, los desarrolladores no perdieron la oportunidad de usar esta una vez más. Años más tarde, con el lanzamiento de God of War: Ghost of Sparta, podíamos escuchar al Enterrador pronunciar esta misma frase.