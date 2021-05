God of War Ragnarok comparte una nueva imagen y los fans tratan de encontrar el misterio

Que God of War Ragnarok es uno de los juegos más esperados hasta la fecha no es ningún tipo de secreto. Después de todo, God of War, el exitoso título exclusivo de PlayStation 4 se ha convertido en toda una referencia gracias a las ideas de Cory Barlog y su equipo. Por ello, saber que hay una secuela para la nueva generación es una de las noticias que más alegría ha causado entre los jugadores, a pesar de que hasta la fecha es poca la información que tenemos al respecto. Nada más allá de un breve teaser compartido en una de las presentaciones de la compañía.

Pero actualmente todas las alarmas se han despertado con una nueva imagen compartida por el director de la mencionada obra y que se encuentra en la parte superior de su perfil. Si bien Barlog no ha dicho nada al respecto, son muchos los fans que se han lanzado a la aventura de encontrar todas las pistas que oculta la mencionada imagen. De ahí que los jugadores no hayan dudado en señalar que en la imagen se puede ver a Mimir, Atreus, Kratos, Baldur, Freya, Brok y algunos personajes más que reconocidos de la obra de PS4. Una imagen que no es nueva, a pesar de que parecen presentarse algunos cambios respecto a la original.

Lo que no ha pasado por alto a ojos de los jugadores es el hecho de que cada uno de los personajes tienen una copa con un símbolo rúnico pintado. Y si bien muchos han tratado de traducir estas, actualmente su significado sigue siendo un misterio. Sin embargo, hay otros detalles que también los inquieta y es que, entre las sombras, hay quienes piensan que puede encontrarse otro personaje, con teorías que afirman que podría tratarse de Thor.

Si bien son todo tipo de teorías las que han surgido con ideas sobre lo que puede estar por llegar, por el momento nadie ha logrado encontrar una respuesta a las pistas que el estudio ha dejado en la imagen. Lo que está claro es que parece que pronto tendremos noticias sobre el juego que, desde el 16 de septiembre de 2020, nos ha dejado con todas las dudas pero sí una confirmación: que en este 2021 tendríamos noticias sobre el juego.