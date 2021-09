God of War Ragnarok desvela más detalles sobre su combate y el importante papel de Atreus

Los días van pasando y, aunque no tenemos una fecha de lanzamiento exacta a la que aferrarnos, sí tenemos nuevos detalles sobre algunas de las obras más esperadas de PlayStation. Recientemente el PlayStation Showcase nos dejó con opciones realmente interesantes para los jugadores, entre ellas la gran vuelta de God of War que, una vez más, se anunciaba como God of War Ragnarok.

Sin embargo, es con el paso de los días cuando vamos conociendo nuevos datos de su historia y jugabilidad. Por una parte se nos mostró el aspecto de Thor en esta nueva entrega, pero esto no ha acabado aquí. También nos han mostrado nuevos detalles sobre su jugabilidad y la nueva perspectiva que tendrá el juego. Y es que aunque se nos mostrará ese enfoque que mantiene la esencia de su predecesor, también habrá interesantes novedades.

Durante una entrevista con IGN, ha sido el propio Eric Williams, director de esta nueva obra, quien ha querido hablar sobre el proyecto y lo que se espera sobre este. En primer lugar parece que el equipo añadirá más contenido de forma grandiosa, pero con un gran propósito y es que Kratos tendrá mucha más expresividad a la hora de contactar jugablemente con el jugador. De algún modo dejará atrás esa sensación de frío e inexpresivo para dar más profundidad a las sensaciones.

God of War Ragnarok | Sony

Esta propuesta hace que haya nuevas opciones de combate que permiten utilizar a Kratos y Atreus con una mayor cooperación entre ellos. De hecho, Atreus y Kratos tendrán una mayor vinculación, por lo que habrá secuencias mucho más profundas entre ambos e incluso configuraciones para Kratos. Algo más importante si tenemos en cuenta que los nuevos enemigos requerirán mejores estrategias a la hora de organizar un ataque para poder ser derrotados, sin valer un mismo patrón para todos.

Sobre los reinos, el director mencionó que habrá nueve reinos y cambios que ha causado el Fimbulwinter en estos. No significa que todos los reinos vayan a estar afectados por esta nieve que parece eterna, sino que habrá formas en las que cambian los reinos. Por ello, tendremos que esperar un poco más para poder ver los cambios que están por llegar y, sobre todo, lo que podremos disfrutar en PS4 y PS5.