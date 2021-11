GTA: San Andreas, Football Manager 2022 y Forza Horizon 5, entre los juegos del Xbox Game Pass en noviembre

Microsoft ha confirmado los juegos que estarán disponibles este mes de noviembre en el servicio de suscripción Xbox Game Pass, disponible en consolas, PC y Xbox Cloud Gaming. En noviembre estarán disponibles conocidas e importantes licencias, con una gran variedad en cuanto a tipos y géneros de videojuegos.

Entre los nombres reconocibles, encontramos Minecraft: Java y Bedrock Editions o It Takes Two para el próximo martes 2 de noviembre, pero hay mucho más. Football Manager 2022 se estrenará el 9 de noviembre tanto en PC como en consola, una de las citas imprescindibles para los fans del fútbol más acérrimos, y que gustan de estrategias y gestión de equipo. Ese mismo día también estará disponible Forza Horizon 5. Y el 11 de noviembre no podría faltar Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, para muchos uno dentro del TOP 3 de mejores GTA de la historia.

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) – 2 de noviembre

Unpacking (Nube, Consolas y PC) ID@Xbox – 2 de noviembre

It Takes Two (Nube, Consolas y PC) EA Play – 4 de noviembre

Kill It with Fire (Cloud, Consolas y PC) ID@Xbox – 4 de noviembre

Football Manager 2022 (PC) – 9 de noviembre

Football Manager 2022: Xbox Edition (Nube, Consolas y PC) – 9 de noviembre

Forza Horizon 5 (Nube, Consolas, and PC) – 9 de noviembre

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Consolas) – 11 de noviembre

One Step from Eden (Consolas y PC) ID@Xbox – 11 de noviembre

Se borran del servicio los juegos Final Fantasy VIII HD, Planet Coaster, Star Renegades, Streets of Rogue, The Gardens Between y River City Girls.