GTA The Trilogy: The Definitive Edition llegará a Switch con formato físico antes de lo esperado

Cuando se confirmó su llegada, GTA The Trilogy ya nos había anticipado el estreno de esta colección en formato físico. Sin embargo, por problemas inesperados, el estreno tuvo que retrasarse en consolas apenas a unos días de su lanzamiento oficial. Por suerte, parece que la situación se ha corregido puesto que Nintendo España ya ha confirmado cuándo podremos tener la edición en nuestra consola híbrida. Anota bien en tu calendario el 11 de febrero.

Si bien esta situación fue corregida en PlayStation 4 y Xbox One apenas a una semana del lanzamiento, el caso con Nintendo Switch se ha ampliado un poco más. Eso sí, ahora ya tenemos todos los datos necesarios para saber que el juego ya está disponible para reservar pero cuenta con un pequeño detalle que se ha especificado en la caja del propio juego y es que el cartucho no contendrá todos los datos.

Tal y como se menciona, para que los jugadores puedan disfrutar de la obra, tendrán que realizar una descarga adicional. Sin embargo, se trata de una propuesta que permitirá a los jugadores tener la posibilidad de disfrutar de su juego en formato físico, un estilo de colección que, para muchos jugadores, sigue siendo muy especial y que, por suerte, algunas compañías todavía mantienen.

En lo que respecta al lanzamiento, recordamos que estará disponible a partir del 11 de febrero. Para todos aquellos que quieran disfrutar del juego desde este mismo instante, recordamos que GTA The Trilogy: The Definitive Edition está actualmente disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Una propuesta que nos permite volver a conectar con los juegos que cambiaron por completo el mundo abierto en los videojuegos.