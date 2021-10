Guía Worlds 2021 de LoL: Fechas y cómo verlo en directo

A lo largo de estas últimas semanas se han dado a conocer todo tipo de novedades por parte de League of Legends. La obra de Riot Games se ha convertido en una de las propuestas más emocionantes para todos los jugadores, sobre todo para aquellos aficionados a los MOBA. Sin embargo, aunque pueda suceder que no seas un gran fan de jugarlos, es posible que disfrutes viendo la competición. Y para estos casos no hay nada mejor que los Worlds.

El Mundial de este año se presenta como uno de los más emocionantes. Tendrá lugar en Islandia, en la ciudad Reikiavik y, en esta, los mejores 22 equipos del mundo competirán con intención de que todo el mundo conozca quién es el mejor. Después de todo, solo uno de ellos puede llegar a hacerse con la gran Copa del Invocador. Entonces, ¿qué necesitas saber para poder seguirla en directo?

Fechas para poder ver los Worlds 2021 de LoL en directo

Este mismo martes 5 de octubre da comienzo la copa. Se trata de la mayor competición internacional y se extenderá durante un mes, jugándose a puerta cerrada por motivos de seguridad sanitaria. Por ello, este año no habrá público presente en los partidos, aunque podrá seguirse en directo para vivir la emocionante competición de principio a fin.

Fechas confirmadas para la competición

Play-In - Del 5 al 9 de octubre

- Del 5 al 9 de octubre Grupos - Del 11 al 18 de octubre

- Del 11 al 18 de octubre Cuartos de final - Del 22 al 25 de octubre

- Del 22 al 25 de octubre Semifinales - Del 30 al 31 de octubre

- Del 30 al 31 de octubre Gran final - 6 de noviembre

League of Legends | Riot

Dónde seguir en directo los Worlds 2021

A pesar de que el público no sea una opción para poder disfrutar en directo de la emoción presente en la competición, sí sabemos que hay opciones para poder disfrutar de esta propuesta. Por suerte, desde Riot Games lo tienen todo controlado y, para ello, nos proponen tres soluciones perfectas para poder disfrutar de esta gran propuesta.

En cada una de las opciones se detallará el calendario de la competición e incluso los nuevos cambios en el horario. Después de todo, una partida de LoL puede verse alargada por distintas condiciones, lo que llevará a comenzar la siguiente competición un poco más tarde.

Equipos confirmados para la competición

Con la primera fase ya presente, es el momento de conocer a los equipos que ya están presentes en la competición. Estos se verán la cara desde hoy y buscarán ganarse un lugar entre los cuatro espacios para la fase de grupos. Obviamente su intención es la de llegar a lo más alto ya que, después de todo, se han preparado para ello.

Grupo A de Play-In

Hanwha Life Esports (KR)

Infinity Esports (LAT)

LNG Esports (CN)

PEACE (OCE)

RED Canids (BR)

Grupo B de Play-In