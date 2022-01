¿Te gusta jugar a Wordle? Entonces evita a este bot de Twitter que te da la solución del día siguiente

Wordle se ha convertido en todo un fenómeno mundial al ofrecer a los jugadores un nuevo reto diario con el que sorprender a sus seguidores de Twitter y, en general, competir con todo el mundo con la intención de ser el primero en descubrir la palabra misteriosa. Sin embargo, esto ha cansado a algunos usuarios que no han dudado en zanjar el asunto de forma bastante extremista.

Si bien a la comunidad parece haberle caído en gracia el juego, esto ha molestado a unos cuantos. Al menos a uno que no ha dudado en crear su propio bot para estropear la experiencia de los jugadores. ¿Cómo? A base de que este bot envíe un mensaje automático en el que no solo manda un mensaje afirmando que está cansado, sino que desvela la palabra del día siguiente.

Esto es lo que han vivido algunos jugadores que se han encontrado con un bot enviando el mensaje como respuesta al mensaje mencionando que han conseguido desvelar la palabra del día. Ahí es cuando reciben el mensaje con el bot descubriendo la palabra del día siguiente, lo que provoca que muchos pierdan la oportunidad de disfrutar de la propuesta tal y como deberían.

Si bien actualmente ya ha sido eliminado el bot, parece que podría volver. Después de todo, muchos usuarios afirman que no es la primera vez que se ve a este bot aparecer, por lo que no sería extraño que vuelva a estar presente próximamente. Por ello, si eres de los que disfrutan diariamente de Wordle y no quieren que nada le estropee la experiencia, lo mejor es que tengas en cuenta que este bot podría estar presente en cualquier momento.