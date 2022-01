¿Hacer ejercicio es uno de tus propósitos de año nuevo? Cinco videojuegos que te ayudarán a cumplirlo

Con la pandemia todavía haciendo de las suyas y dificultando el acceso a los gimnasio, los videojuegos se han convertido en una herramienta más para estar en forma. Atrás quedaron esos años en los que eran un simple entretenimiento. Gigantes de la industria como Nintendo o Ubisoft nos ofrecen propuestas en las hacer ejercicio y pasar un buen rato nunca había sido tan divertido.

Ring Fit Adventure es una de las mejores alternativas para hacer ejercicio en casa, pero también pasarlo muy bien

A estas alturas hacer las presentaciones sobre Just Dance tiene poco sentido. Es una de las sagas más veteranas de Ubisoft. Aunque no quemarás tantas calorías como otras alternativas que te mostraremos, Just Dance se ha ganado un hueco en el corazón de muchos jugadores. Modo cooperativo, temazos con los que bailar durante horas y dicho sea de paso, romper la pista de baile cuando vuelva la normalidad.

Ring Fit Adventure rivalizó de tú a tú con Animal Crossing: New Horizons como juego de la pandemia ¡Y no es para menos! El concepto guarda cierto parecido con las aventuras clásicas, pero primando el ejercicio físico para avanzar frente a los escenarios y jefes. Cuenta con una amplia variedad de actividades, desde correr, saltar, sentadillas e incluso yoga. Si pensabas que era imposible tener agujetas jugando a videojuegos, con Ring Fit Adventure quedas avisado.

Just Dance 2021 | Ubisoft

Otro de los grandes clásicos en los últimos años es Beat Saber, disponible para PC y PlayStation VR. Coge tus espadas láser y prepárate para destrozar bloques al ritmo de la música. Un juego tan adictivo como agotador. De lo más divertidos que vas a encontrar en la lista, sin duda. En una línea similar también encontrarás disponible para ordenador y la consola de Sony, BOXVR. Tu decides: ¿Convertirte en un caballero Jedi o ser Mike Tyson?

Si Ring Fit Adventure es ideal para sudar y quemar la pizza de la noche anterior, Fitness Boxing es perfecto en caso de que optes por algo más relajado. Cuenta con varios modos para dos jugadores y sólo necesitarás los JoyCon de Switch para jugar. Divertido y accesible; aunque tampoco te librarás de acabar exhausto.