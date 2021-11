¡Han roto internet! Ibai dará las campanadas con Ramón García ¡y preparan el regreso del Grand Prix!

Si 2021 ya ha sido un año redondo para Ibai a todos los niveles, el streamer vasco quiere redondear por todo lo alto una de las épocas más dulces de su vida con las campanadas de Nochevieja. Para ello ha optado por un formato más clásico, pero con un invitado de lujo para la ocasión: Ramón García.

La noticia ha sido un auténtico bombazo, causando muchísima expectación en las redes sociales ¡y no es para menos! Ramón García y su emblemática capa darán la bienvenida a 2022 acompañados por Ibai y su 'cuadrilla', como ambos mencionaron en el canal del streamer.

Si 2021 ha sido uno de los más años más importantes en Twitch gracias a Ibai, 2022 puede ser una auténtica locura

Como decíamos, será un formato clásico, alejado del show que ya vimos el año pasado en casa de Ibai con sus amigos. En esta ocasión tanto Ramón García como el streamer darán las campanadas desde nada más y nada menos que la Puerta del Sol en Madrid, junto al resto de medios de TV.

Presentador y streamer congeniaron a la perfección, compartiendo todo tipo de anécdotas y experiencias en el streaming. Uno de los momentos estrella del directo llegó cuando se mencionó el posible regreso del Grand Prix. 'Deberíamos de hacer un 'The Last Dance' del Grand Prix, sería más moderno, hay que entenderlo'; decía Ibai.

Ramón García no se lo pensó dos veces y se sumó a la propuesta de Ibai. 'Hacerlo aquí, para la gente de aquí. Anda que no iba a pasar la gente joven, nueva que no conocía ese formato. ¿Qué mejor locutor para retransmitir eso que tu?'; respondía Ramón García. 'Hay que hacerlo, Ramón. ¿Lo hacemos?'; añadía Ibai. La respuesta de Ramón lo dijo todo. 'Te lo digo en serio'. Habrá que seguir de cerca la evolución del proyecto que, a todas luces, podría convertirse en uno de los más esperados de 2022 en el canal de Ibai.