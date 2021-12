Haría falta una gran cantidad de dinero para desarrollar un nuevo juego de NieR, según su propio creador

Si echamos la vida hacia atrás, podemos ver que este 2021 llegaron al mercado todo tipo de juegos increíbles. Por un lado está It Takes Two, galardonado como el Mejor Juego del Año, mientras que por el otro están Resident Evil Village o Metroid Dread, además de NieR Replicant ver.1.22474487139 que consiguió récord de ventas. Los que pudieron disfrutar de este juego de NieR estaban seguros que no sería el último que podrían ver de la franquicia, algo que no ocurrirá según las palabras del propio director.

En un video navideño subido a Twitter, Yoko Taro y más directivos de la franquicia comentaron algunos detalles de Nier. Fue aproximadamente en el minuto 1:20 del vídeo en el que el director mencionó que la saga ya había finalizado. Sus palabras textuales fueron: “Así es. Lo anunciamos hoy aquí, amigos. ¡La serie NieR ya está terminada!”.

Justo después de haber hecho este anuncio, la conversación se tornó a las posibilidades de que hubiera un nuevo juego de la saga. El propio Taro dijo que puede que se arrepienta de dejar la franquicia, mientras que también comentó entre bromas que necesitaría una gran cantidad de dinero para hacerlo.

A pesar de que los fans están muy apenados por este mensaje, la franquicia NieR está más viva que nunca. NieR Replicant ver.1.22474487139, que salió al mercado en abril de este año, alcanzó el millón de unidades vendidas en el mes de junio y está dentro de la lista de los títulos más terminados por los jugadores en 2021.