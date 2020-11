PS5: Guía de compra para no quedarte sin consola estas navidades

El estreno de PlayStation 5 ha sido uno de los más esperados dentro del mundo de los videojuegos. La consola de nueva generación de Sony ya está disponible en tiendas, aunque solo posible de comprar por aquellos que hayan realizado su reserva y es que, lamentablemente, su estreno se ha producido con unidades limitadas aunque, por suerte, algo que se va a solucionar.

Eso sí, con cantidades mínimas, las tiendas irán reponiendo unidades para que los jugadores puedan hacerse con la máquina antes de las fiestas. Claro que, para ello, únicamente se podrá realizar la reserva mediante la tienda digital, evitando de este modo que los jugadores hagan cola para poder conseguir la consola. Por ello, vamos a hacer un repaso con una completa guía de compra para que puedas conseguir tu máquina antes de las fiestas y, sobre todo, presentarte los juegos con los que deberías estrenar la consola.

Tanda de reservas antes y después de Navidad

Como bien hemos mencionado unas líneas más arriba, las tiendas limitarán sus reservas al formato online. Es decir, que solo aquellos jugadores que hayan estado atentos podrán adquirir la consola, sin afectar el que hayan pasado por la tienda. Entre las tiendas que presentan oportunidades para adquirir la consola nos encontramos con:

GAME - 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana

- 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana MediaMarket - 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana

- 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana Carrefour - Abiertas reservas sorpresa el 19 de noviembre

- Abiertas reservas sorpresa el 19 de noviembre FNAC - Reservas el 19 de noviembre a partir de las 9:30

- Reservas el 19 de noviembre a partir de las 9:30 El Corte Inglés - Reservas disponibles a partir del 19 de noviembre a las 10 de la mañana

- Reservas disponibles a partir del 19 de noviembre a las 10 de la mañana Xtralife - Disponibles reservas el 19 de noviembre a las 12 de la mañana

- Disponibles reservas el 19 de noviembre a las 12 de la mañana Amazon - Disponibles reservas el 19 de noviembre a las 13 horas

Por supuesto, a lo largo de los próximos meses iremos actualizando la información para informarte de nuevas tandas de reservas que irán abriendo las tiendas. Sony ha confirmado que, a partir del 15 de diciembre, las tiendas tendrán nuevas oportunidades de conseguir la consola, por lo que os iremos informando con nuevas actualizaciones.

El gran salto generacional de PlayStation 5

Uno de los grandes cambios de esta generación es la consola de Sony que piensa más en la experiencia del jugador que en los gráficos en sí. Por supuesto, nos encontramos con una consola que presenta espectaculares gráficos, tal y como os mostramos en nuestro análisis de PlayStation 5, pero también nos encontramos con una máquina preparada para ofrecer la mejor experiencia al jugador.

Entre las opciones de compra nos encontramos con una versión solo digital y una versión estándar que incluirá el mantenimiento de la lectura de disco. De este modo, no solo podremos disfrutar de los juegos de la nueva generación, sino que incluso podremos disfrutar de los títulos de generaciones pasadas. Y lo mejor es que ambas consolas contarán con los mismos componentes para garantizar siempre la mejor experiencia.

CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” | 8 Núcleos / 16 Subprocesos | Frecuencia variable hasta 3.5 GHz

GPU: Motor gráfico basado en AMD Radeon™ RDNA 2 | Ray Tracing Acceleration | Frecuencia variable, hasta 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Memoria del sistema: GDDR6 16GB | Banda ancha de 448GB/s

SSD: 825GB | 5,5 GB/s de ancho de banda de lectura (sin procesar)

Unidad óptica: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV | BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV | BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV | DVD ~3.2xCLV

PS5 - Disco de juego - Ultra HD Blu-ray, hasta 100GB por disco

Salida de vídeo - Puerto HDMI™ de salida | Soporte para TVs 4K 120Hz, TVs 8K, VRR (especificada por HDMI ver.2.1)

Audio - Tecnología “Tempest” Audio 3D

Dimensiones - 390mm x 104mm x 260mm (ancho / alto / profundidad)

Peso - 4.5kg

Potencia - 350W

Puertos de entrada y salida - Puerto USB Tipo A (Hi-Speed USB) | Puerto USB Tipo A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 | Puerto USB Tipo C® (Super-Speed USB 10Gbps)

Redes - Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth® 5.1

Además, la mejor ventaja de esta nueva consola es la presencia del DualSense. El nuevo mando de Sony es toda una revolución que trata de conectar al jugador con el videojuego que se decida a probar. Y es que gracias a su tecnología háptica tenemos un perfecto complemento para notar incluso los pequeños pasos de nuestro personaje sobre cualquier superficie.

Los juegos con los que estrenar PlayStation 5

Si has conseguido hacerte con una consola de nueva generación o te planteas su compra, es necesario que tengas en cuenta los mejores juegos para poder estrenarla. Y por suerte, Sony ha preparado un buen catálogo de lanzamiento donde no solo nos encontramos con títulos retrocompatibles, sino con estrenos que han estado pensados para ambas generaciones de consolas como sucede con Call of Duty Black Ops Cold War, Assassins Creed Valhalla y el regreso de la saga de hackers, Watch Dogs Legion.

Pero la compañía también ha preparado grandes lanzamientos exclusivos para sus consolas, teniendo un título que únicamente poder disfrutar en la consola de nueva generación y dos juegos que podremos superar en PlayStation 4 y dar el salto más tarde a PlayStation 5 gracias a su actualización gratuita. A continuación vamos a hacer un pequeño repaso de cada obra para situarte en su mundo.

Spider-Man: Miles Morales | Sony

Demons Souls es el primer gran exclusivo de PlayStation 5. Se trata de una propuesta espectacular en la que poner a prueba nuestra habilidad desde el primer instante. El remake del título original de FromSoftware ha conquistado a la crítica y se ha convertido en uno de los favoritos para estrenar la nueva consola.

Marvels Spider-Man: Miles Morales es otra de las grandes propuestas de Sony para poder disfrutar de la nueva generación de consolas. Con habilidades que solo el gran Miles Morales puede aprovechar, nos encontramos con una propuesta ambiciosa y con la posibilidad de conocer la ciudad desde nuevas perspectivas. Todo mientras cumplimos con nuestro papel como superhéroes.

Nos dirigimos a una propuesta de plataformas y grandes aventuras con Sackboy: A Big Adventure, una propuesta que nos llevará a reencontrarnos con el icónico héroe de LittleBigPlanet. Con controles envolventes y mucha acción, tendremos un mundo colorido y repleto de obstáculos que debemos superar.

Disfruta también de los mejores juegos de PlayStation 4

Por supuesto, si eres de los usuarios que han adquirido PS Plus, no puedes olvidar la gran colección de juegos que incluye PS Plus Collection. Desde el primer día y sin ningún tipo de coste más allá de adquirir el servicio de suscripción PS Plus, tendrás la oportunidad de conseguir los juegos más exitosos de la generación pasada con nombres imponentes como God of War o Days Gone. Y si aún quieres ser más ambicioso, entonces PS Now, el amplio catálogo de la consola, te dará acceso a todo tipo de juegos de distintos géneros e incluso generaciones.