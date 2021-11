Hay vida después de Metroid Dread: Nintendo da luz verde a más aventuras de Samus en 2D

El pasado 8 de octubre llega a Nintendo Switch Metroid Dread. El último juego de las aventuras de Samus Aran en 2D ha sido un rotundo éxito. Desarrollado por el estudio español MercurySteam, Metroid Dread se ha convertido en el referente de los juegos 2D para la franquicia; una categoría que desde Nintendo quieren seguir explorando.

En una entrevista para CNET, el productor de la marca Yoshio Sakamoto ha confirmado que Samus Aran continuará su viaje en 2D. En palabras del japonés, Metroid Dread pone punto y final a un viaje que se iniciaba hace 35 años, destacando que Samus debería continuar su aventura.

'Siendo que no es el final definitivo. Debería haber algo que pueda continuar la franquicia y el universo. Así que sí, mientras Samus sea un personaje querido, eso es lo que me gustaría hacer'; añade Sakamoto en la entrevista. El japonés no ha dado datos sobre cuáles podrían ser los próximos destinos para el personaje, pero sí ha destacado que todavía hay sorpresas por conocer.

Metroid Dread | Nintendo

Durante su encuentro con el medio, el producto señaló que 'todavía hay un nuevo episodio a la espera'; pero sin entrar en detalles por ahora. ¿Se estará refiriendo a Metroid Prime 4 o por el contrario a otro capítulo de Samus Aran en su versión 2D? Por el momento Nintendo no ha desvelado dato alguno sobre Metroid Prime 4, videojuego que en 2019 reiniciaba su desarrollo.