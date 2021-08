Hazte completamente gratis con cuatro exitosos juegos de PC por tiempo limitado

Cada vez son más las compañías que se animan a darnos grandes sorpresas a base de regalos. Epic Games Store puede ser una de las más conocidas por su tienda y, sin embargo, hay otras que no se quedan muy atrás. Para aquellos que conozcan un poco más a fondo a CD Projekt RED sabrá que no solo son los creadores de The Witcher o Cyberpunk 2077, sino los propietarios de la exitosa GOG.

La tienda de la compañía polaca cuenta con una gran variedad de títulos al mejor precio y, entre todas sus ofertas, incluso llegan a ofrecernos la posibilidad de hacernos con una buena cantidad de juegos gratuitos. Esta vez no 1 ni 2, sino 4 juegos que podemos sumar a nuestra biblioteca de forma completamente gratuita. ¿Qué necesitamos para poder sumar estos grandes éxitos a nuestra colección? No gran cosa, sino una cuenta activa en la tienda.

De este modo puedes acceder a la tienda y crearte tu cuenta o loguearte para poder sumar a tu biblioteca Syndicate Wars, Syndicate Plus y Ultima Underworld 1+2. Cuatro increíbles juegos que, a pesar de los años que tienen ya, te ofrecen un vistazo a mundos ultraviolentos, a propuestas sobrenaturales y, por supuesto, a una jugabilidad que ha conseguido ganarse el cariño de todos los jugadores.

Eso sí, debes saber que no estarán gratis siempre, sino que únicamente podrás sumarlos a tu colección hasta el 3 de septiembre. En caso de que, por ejemplo, accedas el día 4, entonces ya tendrás que pagar por ese juego. Por ello, si te interesa la propuesta y no quieres perder la oportunidad de conocer nuevas experiencias, este es tu momento.