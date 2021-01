Hideki Kamiya espera hablar más sobre Bayonetta 3 a lo largo de 2021

Si eres fan de Bayonetta, entonces sabrás que ha pasado mucho tiempo desde la última actualización oficial sobre la tercera entrega del juego de acción creado por Platinum Games. Bayonetta 3 está siendo desarrollado de manera exclusiva para la híbrida de Nintendo y, dado que todavía no tiene una fecha de lanzamiento, son muchos los fans los que están ansiosos por conocer más detalles de lo que está por venir.

Para quienes quieran saber algo más de Bayonetta 3 este 2021, podrían estar de suerte. Gracias a una reciente entrevista en Japón, Hideki Kamiya, el padre de la franquicia, ha sido preguntado por el juego. A pesar de que no ha especificado muchos detalles, sí es seguro que obtendremos más información sobre la tercera entrega de Platinum Games en cualquier momento de este mismo año.

Bayonetta 3 | Nintendo

“Hemos estado trabajando en cosas nuevas como Bayonetta 3, no es que pueda decir mucho… Pero espero que podamos dar información durante el año y también dar detalles sobre algunos proyectos no anunciados. No estoy seguro de si puedo decir eso, pero lo dije de todos modos. [...] Estoy tratando de hacer muchas cosas este año… Por favor, mantened un ojo en nosotros. Espero traer algo de hype a esta industria”, comenta Kamiya.

De acuerdo con algunas filtraciones, se espera que Bayonetta 3 se lance en 2021 y que la fecha de estreno se presente en alguna futura Nintendo Direct. Sin embargo, habrá que esperar a conocer noticias oficiales de la Gran N para comprobar que nos deparará este nuevo año en el panorama de catálogo de juegos.