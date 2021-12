Hogwarts Legacy: un insider asegura que el nuevo tráiler se retiró de los Game Awards

Horas antes de que la gala de The Game Awards 2021 comenzará, un rumor corrió cómo la pólvora por la red de redes. Este aseguraba que en dicho evento se podría ver un nuevo tráiler de Hogwarts Legacy, el videojuego de rol de mundo abierto basado en el universo de Harry Potter que se encuentra en desarrollo. Sin embargo, durante la mencionada gala no apareció en ningún momento dicho videojuego.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la insider Millie A ha revelado el motivo de por qué no se ha visto el segundo tráiler del juego en la gala. Según Millie, Hogwarts Legacy se mostró por última vez hace más de un año, justo cuando la autora de la saga literaria original, JK Rowling, fue acusada de realizar declaraciones transfóbicas. El juego fue víctima de esta polémica, y por ello Warner Bros está tratando con cautela el juego.

Una vez dicho esto, para bien o para mal, JK Rowling no está involucrada en el desarrollo de este proyecto. Aun así, Warner Bros intenta proteger el juego, que tan buen sabor de boca ha dejado en los fans, de críticas infundadas. Es por ello que en el último minuto se decidió reemplazarlo por el nuevo juego Wonder Woman. Hogwarts Legacy se lanzará en algún momento de 2022 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S y Xbox Serie X.