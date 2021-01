¿Hollow Knight 3 podría ser una realidad? Sus creadores responden

Los títulos indies cada vez han ganado un mayor protagonismo. Y no es de extrañar puesto que los jugadores tienen la oportunidad de conocer fantásticas historias cuyo apartado artístico e incluso su banda sonora son una auténtica maravilla. Por ello, cuando encontramos un juego como Hollow Knight donde todas las propuestas llegan a lo más alto, no es de extrañar que muchos estén impacientes por ver sus continuaciones.

Team Cherry todavía sigue teniendo como gran misterio la propuesta de Hollow Knight: Silksong, una aventura que sin duda promete no ser solo una maravilla jugable, sino también artísticamente hablando. Pero incluso sin tener una fecha de lanzamiento ya confirmada para esta obra, hay quien ya se muestra curioso con la posibilidad de que aparezca una tercera parte.

Hollow Knight: Silksong | Team Cherry

Respondiendo en su entrevista con la revista EDGE, el equipo de Team Cherry no ha querido ofrecer una respuesta definitiva a un Hollow Knight 3, aunque tiene claro que el siguiendo juego después de Silksong no será una tercera parte de la saga. Eso sí, no indican que vayan a parar totalmente el desarrollo de la saga, pero por el momento tampoco ofrecen más información.

Mientras tanto, tenéis la posibilidad de disfrutar de Hollow Knight en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una de las grandes promesas dentro de los juegos indies donde los jugadores pueden disfrutar de una gran variedad de acción, enemigos realmente poderosos y todo tipo de grandes propuestas en su jugabilidad.