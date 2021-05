Horizon Zero Dawn: Últimas horas para descargar el juego completamente gratis en PS Store

La iniciativa Play at Home ha regresado con nuevas propuestas para los jugadores donde grandes complementos para los juegos darán la oportunidad de añadir un poco más de personalidad a las partidas de los jugadores. Pero eso también trae consigo una gran despedida y es que estamos en las últimas horas para poder conseguir totalmente gratis Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Han pasado largas semanas desde que Horizon Zero Dawn comenzó a formar parte de los juegos gratuitos en PS Store. Pero parece que ahora los jugadores que quieran unirlo a su colección tendrán que darse prisa. Después de todo, el juego se despedirá finalmente de su época gratuita para dar paso a su versión de pago. Por ello, si quieres sumarlo a tu colección, este es el mejor momento.

Horizon Zero Dawn | Sony

A las 5 horas de este 15 de mayo, Horizon Zero Dawn volverá a su precio original. Recordamos que en esta versión no solo tenemos acceso al DLC, sino también a varios atuendos, armas, un libro de ilustraciones digital y, por si esto no fuese suficiente, también podrás conseguir un nuevo tema para el menú de PS4. Sin duda, una propuesta completa que te dejará conocer una historia fascinante.

Eso sí, recordamos que su secuela ya está en camino. Horizon Forbidden West planea su estreno para este mismo año, aunque todavía sin saber en qué momento se producirá. Lo que sí tenemos claro es que es una gran oportunidad para que esos jugadores que todavía no han conocido a Aloy, le den una oportunidad para fascinarse con su estilo jugable y su valentía.