Ibai y ElXokas estallan: Hackean sus directos y llenan el chat de insultos

Ayer era uno de los días más importantes en la Twitch Cup de Pokémon Randomlocke. Ibai y ElXokas iban a enfrentarse en el que sin duda estaba destinado a ser uno de los combates de mayor impacto en la plataforma. Y vaya si lo fue. El streamer vasco logró congregar a más de 100.000 espectadores durante su retransmisión, aglutinando a más de 200.000 entre ambos canales, aunque también dejó momentos muy desagradables.

La tarde se complicó para ambos streamers, especialmente para ElXokas cuyo chat comenzó a llenarse de insultos homófobos y machistas por parte de usuarios que querían llamar la atención de la peor de las maneras. Lo mismo ocurrió poco después para Ibai, y en esta ocasión el streamer vasco no se mantuvo callado: 'No quiero escoria en mi chat. Que algo tan guapo y entren 40 gilipollas a dar por culo, ahí hay que estar todos a una. Es lamentable'.

ElXokas quiso dar su opinión al respeto, pues él fue uno de los principales afectados por la situación, empañando un evento que hasta la fecha se había desarrollado sin problema. 'Lo siento Ibai. La gente está muy mal de la cabeza. Las barbaridades que estáis haciendo en el chat significan bullying. A mi no me afecta, pero si venís a hacer eso sólo favorecéis que no los haya', destacaba el gallego.

Para más señas y si por si fuera poco el spam de insultos del chat; a ElXokas le tocó vivir el hackeo de su partida en pleno combate con Ibai. BarbeQ, compañero de Ibai, avisó de la situación y deteniendo el combate. 'Es impresionante la cantidad de gente maravillosa que hay en internet pero también llama la atención la cantidad de putísimos gilipollas que hay', añadía en un mensaje en Twitter Ibai ante la desagradable situación que ambos vivieron y que también afecto a los usuarios que disfrutaban del directo.