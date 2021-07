Ibai Llanos aparece por sorpresa en un cómic de Batman: “Me ha hecho mucha ilusión”

Cuando hablamos de Ibai, nos podemos pasar largas horas o incluso días y semanas hablando de los grandes proyectos que ha aceptado y que sin duda aceptará en el futuro. Todo tipo de retos que ha aceptado con gusto y que no ha dudado en superar con auténticas matrículas de honor ya que, si algo se puede decir de este streamer, es que ha trabajado duro para llegar a lo más alto.

Este trabajo constante ha sido recompensado una y otra vez con nuevos proyectos, incluso con entrevistas inesperadas con deportistas o incluso cantantes como Ed Sheeran. Pero la gran sorpresa ha venido de la mano de un artista muy reconocido y que ha conseguido dejarlo totalmente sin palabras. Sobre todo cuando han sido los propios fans del streamer los que le han hecho llegar la viñeta.

El vasco se ha quedado completamente sorprendido e ilusionado cuando los fans le han hecho llegar una viñeta del cómic del Caballero Oscuro. Exactamente de una escena dibujada en el cómic número 110 y que ha sido guionizado por James Tynion. En este podemos ver al streamer representado como un presentador de televisión que, como muchos bien han visto, se trata de Ibai, sin ningún tipo de duda.

Así es que Ibai, ante esta imagen, no pudo evitar agradecer públicamente en sus redes este gran homenaje al artista, Jorge Jiménez, quien trabaja para DC Comics. Juntos han compartido una broma de no entender nada, a pesar de que Ibai no ha dudado en mostrar no solo su agradecimiento, sino la gran ilusión que le ha hecho verse en un cómic de Batman.

Sin duda, se trata de un gran homenaje que sirve, una vez más, para mostrar lo grande que se ha hecho el streamer. Y es que con trabajo constante, con dedicación y esmero no hay nada que se resista a este gran streamer. ¿Con qué nuevas sorpresas nos dejará boquiabiertos en el futuro? Esperamos descubrirlo muy pronto.