Ibai 'rompe' Twitch con su velada del año: ganadores, alfombra roja y mejores momentos

Llegó el gran día. La velada del año de Ibai comenzó a las 19:00h y en apenas 30 minutos ya tumbó Twitch, alcanzando el medio millón de espectadores con sus primeros instantes. Un evento que ya ha pasado a ser historia de la plataforma de streaming, no sólo por la magnitud y alcance que ha logrado, o tan siquiera los espectadores, sino por el auténtico espectáculo que ha montado el streamer.

Un show digno de los mejores combates de boxeo y en el que no ha faltado de nada. Además, desde el evento se han encargado de asegurar la integridad de todos los invitados, realizando test de antígenos.

Una alfombra roja plagada de influencers, streamers y caras conocidas

¿Qué sería de una gran velada de boxeo sin una alfombra roja plagada de estrellas? Ibai quería un show por todo lo alto y vaya si lo ofreció. Paula Gonu, Werlyb y Spursito se encargaron de presentarla y comentar los diferentes outfits; mientras que Barbe daba voz a los invitados.

Por la alfombra roja desfilaron multitud de streamers. IlloJuan, ElXokas, Leviathan entre otros creadores de contenidos de la plataforma, así como YouTube. También hubo huecos para invitados alejados de los streamings, este fue el caso de Reguilon, exjugador del Real Madrid CF y que ahora milita en el Tottenham.

Future vs Torete

La votación del público fue clara antes de comenzar el combate. El apoyo, aunque casi igualado, acababa con un 51% a favor de Future. Pero como bien habían indicado en la rueda de prensa, el contenerse no se encuentra en sus planes. El pique comenzó en las redes, y estaban dispuestos a solucionarlo en el ring en un combate de tres rondas.

La ronda 1 comenzó con mucha fuerza, con Torete no dudando en lanzarse a la acción y dejando a Future ya en las cuerdas. Si bien aguantaron un asalto con acción, finalmente a la mitad de la segunda ronda el árbitro finalizó el combate dado el agotamiento de Future. Por ello, pese a la confianza de la afición, Torete se alzó con la primera victoria de la velada del año de Ibai.

Jagger vs Viruzz

Aunque el cartel y el evento estaba centrado sobre todo en el combate de Reven y ElMillor, quienes más pique tienen entre ellos, el enfrentamiento entre Jägger y Viruzz es el que ha llamado la atención de todos. Tras comentarse que podría ser uno de los combates cancelados e incluso intercambiar algún que otro pique, las apuestas del público para el resultado de este combate se centraba en Jagger como ganador pero, ¿será así el final?

Este segundo combate llegaba cargado de emoción. Ambos son unos luchadores que no quieren perder frente a su rival, sino darlo todo. Y así lo han demostrado desde el primer momento. Un intercambio imparable de golpes, la emoción en el aire y sin duda algún que otro golpe que ha resultado memorable. Una segunda ronda no fue suficiente y consiguieron llegar a la tercera donde Viruzz fue a por todas.

El tercer asalto lo decidió todo y, aunque hubo un par de dudas, finalmente Mr. Jägger fue el gran ganador, tal y como muchos esperaban. Nadie niega que el combate fue emocionante y que, pese a aquellos que hicieron tendencia #ViruzzCagon, este se esforzó hasta el último instante, incluso con sangre en la boca.

Reven vs ElMillor

El combate de la noche, la pelea que lo comenzó todo. La velada del año de Ibai estaba protagonizada por Reven y ElMillor, un combate que venía ligado a un gran pique entre ambos youtubers. Y tal y como habían adelantado en la rueda de prensa, ninguno de los dos está dispuesto a dejarse ganar. Todo para cumplir con las cinco rondas prometidas.

Para sorpresa de muchos, la primera ronda del combate ya llegó con gran emoción. No dudaron en asestar golpes y garantizar desde el primer segundo la emoción prometida. Los dos cabezas de cartel lo tienen claro. Pese a haber estado mucho tiempo sin hacer ejercicio, quieren dar un buen espectáculo.

La sorpresa no acabó y aunque muchos esperaban que el combate más emocionante quedase en el intercambio de golpes de Jagger contra Viruzz, Reven y ElMillor nos sorprendían con un combate que llegaba al quinto asalto. Agotados y con esa sensación de que no podrían más, finalmente lograron llegar hasta el final. Un enfrentamiento que ha sorprendido a todos y que finalmente acababa con la victoria de Reven, el favorito de los espectadores.

Mejores momentos

La velada del año no solo ha contado con los combates más emocionantes y esperados del año, sino que también ha tenido momentos dignos de recordar en la historia del internet. Previos a los combates tuvimos momentos musicales para amenizar la velada y permitir que los luchadores se preparasen para la ocasión. Pero esto no es lo único que debemos recordar o que merezca atención, sino que a lo largo de la noche hubo más de una sorpresa.

Jägger afirmaba que no había entrenado, hasta llegó a engañar a la gente con el hecho de que no llegaría al paso. Sin embargo, la gran sorpresa venía unida a una de sus producciones únicas donde la acción y un curioso entrenamiento adornado con efectos especiales nos daba la bienvenida a una de las noches que marcará historia en Twitch.

El combate de Torete contra Future nos dejó con algún momento espectacular. De hecho, algunos no han dudado en mostrar hasta qué punto se tomaba en serio el combate que, pese a no contar con todo el apoyo, acabó demostrando que estaba preparado y, sobre todo, que se subía al ring con la firme intención de ganar.

El final del combate fue inesperado, pero también necesario. Después de todo, Future era incapaz de levantar sus brazos, la falta de aire le impedía seguir adelante y, por ello, tuvo que aceptar la decisión justa del árbitro. Aún así, el combate de Torete fue espectacular y aquí tenemos el momento para recordar de su gran victoria.

Por su parte Future no ha dudado en enviar un mensaje a sus seguidores. Pese a todo el apoyo, afirma que la preparación física en dos meses no ha sido suficiente y, aunque lo ha intentado y tenía un plan claro a la hora de actuar, no pudo llegar a asestar el golpe. El esfuerzo por permanecer en el ring es algo que agradecen sus seguidores, quienes muestran su apoyo al youtuber. Por parte de Future, no ha dudado en acabar su mensaje dando la enhorabuena a Torete, su contrincante, puesto que su victoria ha sido más que merecida.

Otro de los momentos que muchos no podrán olvidar se encontraba también en el combate de Jägger contra Viruzz. Y es que, pese a que los golpes bajos no están permitidos en el deporte, un pequeño desvío a la hora de lanzar un gancho acabó tumbando a Viruzz por un instante en el ring. Por suerte, nada que impidiese seguir adelante con una de las peleas más esperadas de la noche.

Por supuesto, el momento que nadie olvidará jamás fue el instante de duda, ese momento donde tras un par de accidentes se dudaba cuál sería el resultado. Pero finalmente, tras un combate bastante empatado, aunque con una pequeña ventaja en la balanza, Jägger se hacía con la gran victoria.

Para finalizar una noche que no ha dejado de ofrecernos todo tipo de sorpresas, llegaba el momento del combate entre Reven y ElMillor. Aunque nadie llegaba a confiar en el hecho de que el combate llegase a un quinto asalto, no solo cumplieron con esto, sino que además nos dejaron con grandes momentos durante cada una de las rondas.