Increíble pero cierto: ya hay quien puede presumir de tener todos los juegos de Game Boy

Game Boy es para muchos la mejor consola de la infancia. En la portátil de Nintendo pudimos disfrutar de auténticos juegazos como Pokémon, varios The Legend of Zelda, Super Mario, Metroid y un sinfín más de sagas que marcaron a generaciones. La influencia de Game Boy ha dado cabida a máquinas de la competencia como PSP por parte de Sony, pero también haciendo evolucionar a la propia Nintendo.

Uno de los sueños de la infancia para todos aquellos que disfrutamos de la portátil de Nintendo siempre fue tener el mayor número de juegos posible. Ahora y después de varios años de ardua búsqueda, el usuario japonés de Twitter @marumi_1985 puede presumir de tener la colección completa de Game Boy.

La colección le ha llevado completarla un total de dos años, dando como resultado la friolera de 1.244 juegos de Game Boy

En efecto, has leído bien: todos y cada uno de los juegos que fueron publicados para Game Boy están en esa estantería que puedes ver en la imagen; un total de 1.244 juegos. Ahí es nada. Completar la colección no ha sido fácil, pues varios títulos se le han resistido ya sea por su rareza o bien por el altísimo precio que alcanzaban en el mercado de segunda mano.

En un reciente tweet, el usuario ha agradecido a todos aquellos seguidores y amigos que le han ayudado en su búsqueda. 'Comencé a coleccionar allá por septiembre de 2019, así que me ha llevado dos años. Esto es realmente algo que sólo pude hacer gracias al apoyo de tanta gente. Si no fuera por la ayuda que recibí a través de Twitter, probablemente me habría llevado cinco años más hacerlo'; agradecía en su perfil de la red social.

Completada la colección de Game Boy, el usuario puede que se adentre en otra colección también de sobra emblemática. Famicom, más conocida en occidente como NES, sería su siguiente proyecto. Una consola que contó con la nada desdeñable cifra de 600 juegos.