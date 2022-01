El juego español lanzado en 2001 que no conocías e inspiró muchos de tus juegos favoritos

Mucho antes de que Dark Souls se convirtiera en uno de los videojuegos más influyentes de la historia, un pequeño estudio español ponía patas arriba el género de la acción y el RPG. Nos remontamos hasta 2001, cuando Rebel Act Studios sorprendió a medio mundo con su obra magna, Blade: The Edge of Darkness.

Pocos eran los jugadores de PC que, en aquella época, no habían caído rendidos al encanto de esta aventura. Blade: The Edge of Darkness fue encumbrado por crítica y público, pero la desaparición posterior del estudio eliminó toda posibilidad de ver una secuela.

En Blade: The Edge of Darkness podemos ver muchas de las semillas que aparecían años más tarde en Dark Souls

El proyecto de Rebel Act Studios estaba adelantado a su tiempo. Con cuatro años de desarrollo a sus espaldas, y las primeras tarjetas gráficas en el mercado, Blade era puro músculo gráfico, pero también jugable. El sistema de iluminación sigue siendo espectacular incluso para un juego de hace 20 años. Memorable era también el sistema de físicas, mostrando de forma bastante realista e impactante desmembramientos.

En lo jugable Blade tampoco se quedaba atrás. Como si de un metroidvania se tratase, el juego nos obliga a estar pendientes del entorno, regresando sobre nuestros pasos para progresar. La sensación de aventura estaba muy presente, con escenarios perfectamente conectados entre sí y en los que la memoria lo era todo para guiarnos por un mapeado que carecía de mapa.

Blade: The Edge of Darkness | Rebel Act

Fueron precisamente estos factores, junto a la ambientación, parte de la semilla que veríamos años más tarde en Dark Souls. Si por algo destaca la obra de From Software es por su dificultad, y en ese sentido Blade: The Edge of Darkness no se quedaba corto.

Si os ha picado el gusanillo por adentraros en el mundo de uno de los hitos del software español, estáis de enhorabuena. Blade: The Edge of Darkness se puede comprar completamente remasterizado en Steam. Se ha mantenido su apartado jugable, por lo que esperad un control anticuado y bastante tosco para los estándares actuales. En lo demás, se han mejorado texturas y resolución. Una oportunidad perfecta para descubrirlo.