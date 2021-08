El juego exclusivo de Nintendo Switch más alocado estrena una espectacular demo repleta de minijuegos

Queda cada vez menos para que los jugadores tengan la oportunidad de disfrutar de WarioWare: Get it Together!, la nueva entrega de una de las licencias más alocadas de la compañía. Después de todo, el villano de Super Mario sabe cómo entretener a los jugadores y cómo lograr que estos pasen un buen rato. Una buena prueba de ello es su regreso al mundo de los videojuegos siendo protagonista tras recibir constantes peticiones de los jugadores.

Por supuesto, mientras que algunos jugadores ya habían iniciado una especial cuenta atrás para este gran estreno, la compañía nos sorprendía hoy con un anuncio inesperado. Y es que, siguiendo un poco los pasos de la propia obra, han confirmado la llegada de una nueva demo para probar la acción del juego. Eso sí, no estará completo, sino que únicamente podremos echar un pequeño vistazo a minijuegos y personajes que estarán presentes en la obra.

Con intención de irnos preparando para este gran estreno, la compañía nos permite descargar ya la demo gratuita del juego. Una demo que ya ha sido en todas las regiones y que ya está disponible para todos los jugadores. Por ello, se trata de una buena oportunidad para conocer lo que está por llegar y, sobre todo, disfrutar de esta experiencia única que no te debes perder.

Lo mejor es que tenemos la oportunidad de poder disfrutar de 6 personajes únicos entre los que, por supuesto, se encuentra Wario. La demo además cuenta con multijugador local para 2 jugadores, a pesar de que no tiene cross-save. Por ello, lo que avancemos en esta propuesta no se verá reflejado en la versión final, a pesar de que sí se trata de una buena propuesta.