El juego más esperado de la década, ¿en riesgo de cancelación definitiva?

Tras ocho años de desarrollo, apenas unos pocos minutos de tráiler compartidos por Ubisoft durante este tiempo y mucho, mucho desconcierto por parte de los jugadores, empiezan a surgir los primeros rumores de que Beyond Good & Evil 2 podría cancelarse. La compañía no ha sido capaz de mostrar demasiados avances después del anuncio oficial del juego, en el E3 de 2017, momento en el que el juego ya llevaba tres años de producción interna.

Beyond Good & Evil 2 estuvo hasta 2020 a cargo de la dirección creativa de Michael Ancel (padre de Rayman), quien se apartó del proyecto tras acusación de gestión tóxica del personal en el desarrollo. Desde entonces, seguimos sin noticias del desarrollo, que parece que habría entrado en barrena, según los rumores aparecidos en las últimas horas.

Tom Henderson, colaborador de VGC e IGN, ha vertido en redes sociales algunos indicios muy preocupantes sobre el estado del juego en estos momentos. El insider asegura que “el juego está sufriendo una crisis interna por falta de dirección creativa, desde que el juego entró en fase de desarrollo. Esto ha ido a peor tras la salida de Michael Ancel en septiembre de 2020”.

Algunos desarrolladores del juego estarían de acuerdo que la cancelación es "cuestión de tiempo"

Henderson añade que lo que es “peor” es que “el juego actualmente no cuadra entre las metas y ambiciones de Ubisoft para futuros lanzamientos. El juego ha sido descrito como “Skull & Bones 2.0” y aunque no ha sido cancelado oficialmente, algunos desarrolladores creen que solo es cuestión de tiempo”.

Como todavía no hay anuncio oficial y la información no se ha podido confirmar por otras fuentes, de momento no se puede tomar como 100% cierta, pero desde luego los indicios sobre el juego no pueden ser peores en estos momentos.