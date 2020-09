El creador de Rayman responde a las acusaciones de comportamiento tóxico

Ubisoft llega un tiempo en el punto de mira con acusaciones de todo tipo hacia sus directivos. Pero ahora, un nuevo drama que suma a la lista con Michel Ancel, creador de Rayman y Beyond Good and Evil, siendo protagonista de una gran acusación. Después de que Ancel confirmase su retirada de la industria del videojuego, dejando así el desarrollo de Beyond Good and Evil 2 y Wild en manos del resto del equipo, ahora las acusaciones han salido a flote mediante un artículo del medio Libération donde mencionan el liderazgo tóxico en el estudio.

Muchas de las fuentes que se citan en el artículo aseguran que el desarrollo de Beyond Good and Evil 2 es problemático, con constantes cambios en la ambición del proyecto que han llevado a muchos empleados a estar “quemados” y exhaustos. De hecho, se llega a mencionar que un miembro del equipo habla de gente enferma y otro llega a indicar que Ancel puede llegar a decir que eres un genio antes de dejarte en evidencia durante las reuniones. Tales palabras y acusaciones han llevado a Ubisoft a confirmar que estudiarán el caso, pero no son los únicos.

El propio Ancel ha decidido publicar un comunicado en sus redes sociales para defenderse de las acusaciones, indicando que el artículo es falso y que se han limitado a conseguir a un par de personas furiosas para hablar por cientos de empleados, llegando incluso a publicar rápido el artículo para combinarlo con el resto de noticias de acoso sexual. Por ello, asegura que va a luchar por la verdad ya que estas acusaciones son una vergüenza, no dudando a la hora de afirmar que siempre ha tratado a sus equipos con respeto.

De hecho, una de las menciones que señala en su publicación es que él no puede ser acusado de gestión tóxica puesto que no era responsable de gestionar estos equipos. Menciona que daba la visión y los productores y jefes deciden qué hacer, cuándo y cómo. Por ello, llega incluso a cuestionar por qué los periodistas no hablan de estos cuando son realmente los que tienen el poder. Mientras tanto, tendremos que mantenernos a la espera de ver cómo se resuelve este caso y si finalmente Ancel es capaz de mostrar su verdad.