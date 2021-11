Juegos icónicos de PS3 vuelven a la vida después de que un grupo de fans recupere sus modos multijugador

A medida que el tiempo pasa, son más las compañías que toman la decisión de cerrar los servidores de sus juegos para dar por finalizado el servicio y, de ese modo, poder dar el salto a otros grandes juegos. Sin embargo, esto puede suponer un problema, sobre todo para aquellos jugadores que disfrutan de algunos de los modos de juego específicos de estos títulos, viéndose obligados a tener que dejar de jugar.

Sin embargo, todavía quedan jugadores que se oponen a estos cierres y buscan soluciones. ¿Cómo? A base de crear sus propios servidores y, de este modo, devolver el modo multijugador a títulos que perdieron este hace mucho tiempo. En estos casos nos encontramos con opciones como Motorstorm, quien ahora puede jugarse nuevamente con amigos gracias a un grupo de fans.

Sus frenéticas carreras han vuelto, pero con compañía. Y es que este mismo grupo de fans ha anunciado grandes noticias para los jugadores ya que también han devuelvo la posibilidad de jugar al multijugador de grandes obras como Warhawk, SOCOM Confrontation, Killzone 2, Twisted Metal Black e incluso Calling All Cars. Títulos que fueron grandes en su día y que pueden volver a serlo.

Lo mejor es saber que todavía hay intención de ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque este grupo de fans ha anunciado que tienen intención de traer de vuelta obras como Resistance, Wipeout HD e incluso Ratchet and Clank: Up your Arsenal. Propuestas que en su día fueron un gran éxito y que pretenden seguir siendo grandes incluso ahora.