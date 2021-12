Juegos de PSX, PS2 y más: Sony planea lanzar su propio Game Pass

Que Xbox Game Pass es un rotundo éxito es algo que nadie puede negar. Los de Microsoft han sabido cómo dar en el clavo con una propuesta que aúne todo tipo de videojuegos mes a mes, y mejor aún, con el lanzamiento al mismo tiempo de sus exclusivos en el servicio; todo por un módico precio mensual o anual.

El servicio de suscripción de Sony llegaría durante la próxima primavera y aunque veremos juegos de PSX y PS2 entre otras consolas, los títulos exclusivos de PS5 no entrarían de lanzamiento en el servicio

Acumulando decenas de millones de jugadores, Sony también quiere incidir en un sistema similar que ya se ha convertido en un éxito entre los jugadores. ¿Su propuesta? Spartacus. Ese es el nombre en clave que recibiría el servicio de PlayStation que toma como base lo visto en Xbox Game Pass.

Tal y como informa el medio Bloomberg y quienes han tenido acceso a ciertos documentos cercanos a la empresa nipona, Sony ya estaría trabajando en la creación de su propio Game Pass. ¿Qué encontraríamos en él? Para empezar diversas suscripciones. Según informan desde Bloomberg, Spartacus contaría con hasta tres tipos de suscripciones.

Una primera suscripción menciona el ya conocido servicio de PlayStation Plus, es decir, la posibilidad jugar online y hacernos con juegos gratis mes a mes. La segunda opción, además de añadir PSPlus, también implementaría títulos de PS4 y PS5. Por último, la tercera opción de suscripción sería la más completa, pero también la más cara. En ella no sólo tendríamos acceso a las anteriores características citadas, sino además juegos de PlayStation, PlayStation 2, PS3 o PSP.

¿Cuándo llegaría esta nueva característica a las consolas PlayStation? Jason Schreier y encargado de dar la noticia, asegura que Sony planea este movimiento y cambio para PSPlus a partir de la próxima primavera, aunque abandonando la marca PlayStation Now. Por otra parte, y no menos importante, el periodista señala que al contrario que Microsoft y Game Pass, los juegos exclusivos de PS5 no llegarían de lanzamiento a Spartacus.